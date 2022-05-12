Рейтинг@Mail.ru
Чехия хочет получить немецкие танки взамен военных поставок на Украину - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/tanki-1788025897.html
Чехия хочет получить немецкие танки взамен военных поставок на Украину
Чехия хочет получить немецкие танки взамен военных поставок на Украину - РИА Новости, 12.05.2022
Чехия хочет получить немецкие танки взамен военных поставок на Украину
Чехия ведет переговоры с Германией о поставке танков Leopard взамен той тяжелой военной техники, которую Прага поставила на Украину, сообщило Чешское ТВ со... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T02:01
2022-05-12T02:11
в мире
чехия
германия
украина
яна чернохова
прага
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105787/86/1057878697_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_b7bc65a8efdb0428f8d6c9838b4e1693.jpg
ПРАГА, 12 мая — РИА Новости. Чехия ведет переговоры с Германией о поставке танков Leopard взамен той тяжелой военной техники, которую Прага поставила на Украину, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на главу минобороны Яну Чернохову."По словам Черноховой, Чехия ведет с Германией переговоры о поставке танков Leopard в обмен на вооружение, которое Чехия направила на Украину. Чешская армия могла бы получить какую-то среднюю версию между старшим типом танков Leopard-1 и современным Leopard-2", — передает телеканал.При этом глава минобороны подчеркнула, что Чехии нужна сильная боеспособная армия."Мы нуждаемся в сильной армии, в армии, хорошо оснащенной, модернизированной. Пока у нас еще есть что в этом плане догонять", — заключила Чернохова.
https://ria.ru/20220512/pomosch-1788024850.html
чехия
германия
украина
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105787/86/1057878697_113:0:1370:943_1920x0_80_0_0_b74a8b36764dd2156fd83860f65791c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, германия, украина, яна чернохова, прага
02:01 12.05.2022 (обновлено: 02:11 12.05.2022)
 
Чехия хочет получить немецкие танки взамен военных поставок на Украину

Чешское ТВ: Чехия хочет получить от Германии танки взамен военных поставок на Украину

© AP Photo / Michael SohnНемецкий военный танк Leopard-2
Немецкий военный танк Leopard-2 - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкий военный танк Leopard-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 12 мая — РИА Новости. Чехия ведет переговоры с Германией о поставке танков Leopard взамен той тяжелой военной техники, которую Прага поставила на Украину, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на главу минобороны Яну Чернохову.
"По словам Черноховой, Чехия ведет с Германией переговоры о поставке танков Leopard в обмен на вооружение, которое Чехия направила на Украину. Чешская армия могла бы получить какую-то среднюю версию между старшим типом танков Leopard-1 и современным Leopard-2", — передает телеканал.
При этом глава минобороны подчеркнула, что Чехии нужна сильная боеспособная армия.
"Мы нуждаемся в сильной армии, в армии, хорошо оснащенной, модернизированной. Пока у нас еще есть что в этом плане догонять", — заключила Чернохова.
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
01:20Специальная военная операция на Украине
Пентагон объяснил помощь Киеву "новой опасной фазой" спецоперации России
 
В миреЧехияГерманияУкраинаЯна ЧерноховаПрага
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала