https://ria.ru/20220512/tanki-1788025897.html

Чехия хочет получить немецкие танки взамен военных поставок на Украину

Чехия хочет получить немецкие танки взамен военных поставок на Украину - РИА Новости, 12.05.2022

Чехия хочет получить немецкие танки взамен военных поставок на Украину

Чехия ведет переговоры с Германией о поставке танков Leopard взамен той тяжелой военной техники, которую Прага поставила на Украину, сообщило Чешское ТВ со... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T02:01

2022-05-12T02:01

2022-05-12T02:11

в мире

чехия

германия

украина

яна чернохова

прага

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ПРАГА, 12 мая — РИА Новости. Чехия ведет переговоры с Германией о поставке танков Leopard взамен той тяжелой военной техники, которую Прага поставила на Украину, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на главу минобороны Яну Чернохову."По словам Черноховой, Чехия ведет с Германией переговоры о поставке танков Leopard в обмен на вооружение, которое Чехия направила на Украину. Чешская армия могла бы получить какую-то среднюю версию между старшим типом танков Leopard-1 и современным Leopard-2", — передает телеканал.При этом глава минобороны подчеркнула, что Чехии нужна сильная боеспособная армия."Мы нуждаемся в сильной армии, в армии, хорошо оснащенной, модернизированной. Пока у нас еще есть что в этом плане догонять", — заключила Чернохова.

https://ria.ru/20220512/pomosch-1788024850.html

чехия

германия

украина

прага

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в мире, чехия, германия, украина, яна чернохова, прага