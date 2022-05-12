https://ria.ru/20220512/sud-1788148034.html

Суд дал реальные сроки пятерым членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Суд дал реальные сроки пятерым членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 12.05.2022

Суд дал реальные сроки пятерым членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам от 12 до 14 лет пятерых членов крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:52

2022-05-12T15:52

2022-05-12T15:52

россия

криминал

ростовская область

ростов-на-дону

хизб ут-тахрир аль-ислами

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам от 12 до 14 лет пятерых членов крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил журналистам представитель суда.По его данным, фигуранты дела с 2016 года до задержания сотрудниками правоохранительных органов марте 2019 года регулярно участвовали в мероприятиях "Хизб ут-Тахрир"*, изучали и пропагандировали идеологию, вербовали жителей Крыма. Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти."В соответствии с приговором суда… им назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок: Тофику Абдулгазиеву, Владлену Абдулкадырову, Иззету Абдуллаеву, Меджиту Абдурахманову - 12 лет каждому, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме; Билялу Адилову - 14 лет, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.Приговор в законную силу еще не вступил."Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220503/kirgiziya-1786672869.html

россия

ростовская область

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, криминал, ростовская область, ростов-на-дону, хизб ут-тахрир аль-ислами