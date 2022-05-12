https://ria.ru/20220512/stavropole-1788182682.html

До конца года на Ставрополье построят десять новых детских садов

До конца года на Ставрополье построят десять новых детских садов - РИА Новости, 12.05.2022

До конца года на Ставрополье построят десять новых детских садов

До конца текущего года в Ставропольском крае завершат строительство десяти детских садов; большинство из них уже находится в высокой степени готовности,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:55

2022-05-12T17:55

2022-05-12T17:55

ставропольский край

кисловодск

дети

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СТАВРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. До конца текущего года в Ставропольском крае завершат строительство десяти детских садов; большинство из них уже находится в высокой степени готовности, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.В настоящий момент на территории Ставропольского края идет строительство 11 детских садов в рамках краевой госпрограммы "Развитие образования" национального проекта "Демография", реализация которой должна завершиться в 2023 году. Из них уже десять по плану сдадут в эксплуатацию еще в нынешнем году, говорится в сообщении.Так, в Кисловодске и Невинномысске детские сады уже построены. Свыше 90% работ выполнено на объектах в Ставрополе, селе Заветном Кочубеевского округа, селе Гражданском Минераловодского округа, ауле Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа и селе Покойном Буденновского округа. Полным ходом строительные работы по проекту "Демография" идут в городе Михайловске и селе Ростовановском Курского округа.В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию детского сада на 300 мест на улице Яковлева в Ставрополе. Строительные работы уже начаты.

https://ria.ru/20220511/kapremont-1787870167.html

кисловодск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кисловодск, дети