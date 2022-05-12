https://ria.ru/20220512/stavropole-1788182682.html
До конца года на Ставрополье построят десять новых детских садов
До конца года на Ставрополье построят десять новых детских садов - РИА Новости, 12.05.2022
До конца года на Ставрополье построят десять новых детских садов
До конца текущего года в Ставропольском крае завершат строительство десяти детских садов; большинство из них уже находится в высокой степени готовности,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:55
2022-05-12T17:55
2022-05-12T17:55
ставропольский край
кисловодск
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788183171_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_b404f0f0ab0cdb8a87c3d39349eb8e2d.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. До конца текущего года в Ставропольском крае завершат строительство десяти детских садов; большинство из них уже находится в высокой степени готовности, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.В настоящий момент на территории Ставропольского края идет строительство 11 детских садов в рамках краевой госпрограммы "Развитие образования" национального проекта "Демография", реализация которой должна завершиться в 2023 году. Из них уже десять по плану сдадут в эксплуатацию еще в нынешнем году, говорится в сообщении.Так, в Кисловодске и Невинномысске детские сады уже построены. Свыше 90% работ выполнено на объектах в Ставрополе, селе Заветном Кочубеевского округа, селе Гражданском Минераловодского округа, ауле Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа и селе Покойном Буденновского округа. Полным ходом строительные работы по проекту "Демография" идут в городе Михайловске и селе Ростовановском Курского округа.В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию детского сада на 300 мест на улице Яковлева в Ставрополе. Строительные работы уже начаты.
https://ria.ru/20220511/kapremont-1787870167.html
кисловодск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788183171_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e49a77c0b65a4a1a82acc4d5612e8bfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кисловодск, дети
СТАВРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. До конца текущего года в Ставропольском крае завершат строительство десяти детских садов; большинство из них уже находится в высокой степени готовности, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.
В настоящий момент на территории Ставропольского края идет строительство 11 детских садов в рамках краевой госпрограммы "Развитие образования" национального проекта "Демография", реализация которой должна завершиться в 2023 году. Из них уже десять по плану сдадут в эксплуатацию еще в нынешнем году, говорится в сообщении.
Так, в Кисловодске и Невинномысске детские сады уже построены. Свыше 90% работ выполнено на объектах в Ставрополе, селе Заветном Кочубеевского округа, селе Гражданском Минераловодского округа, ауле Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа и селе Покойном Буденновского округа. Полным ходом строительные работы по проекту "Демография" идут в городе Михайловске и селе Ростовановском Курского округа.
В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию детского сада на 300 мест на улице Яковлева в Ставрополе. Строительные работы уже начаты.
"Национальный проект "Демография" стартовал в 2019 году. За этот период построено и открыто 15 новых детских садов. Всего их будет 26 на 4060 мест. Ставропольский край на эти цели направил более миллиарда рублей, еще три миллиарда выделены из федерального бюджета", - приводит пресс-служба слова и.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко.