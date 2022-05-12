https://ria.ru/20220512/sssr-1788113218.html

Путин напомнил, что СССР победил фашистов за счет фронта и экономики

Путин напомнил, что СССР победил фашистов за счет фронта и экономики - РИА Новости, 12.05.2022

Путин напомнил, что СССР победил фашистов за счет фронта и экономики

Президент РФ Владимир Путин начал совещание по экономическим вопросам с напоминания о том, что СССР победил в Великой Отечественной войне не только за счет... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:58

2022-05-12T13:58

2022-05-12T14:18

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал совещание по экономическим вопросам с напоминания о том, что СССР победил в Великой Отечественной войне не только за счет фронтовых битв, но и за счет своей экономической мощи."Мы недавно отмечали наш главный праздник – День Победы. И хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счет экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220508/vklad-1787456957.html

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Путин напомнил, за счет чего СССР победил фашистов в Великой Отечественной войне Президент РФ Владимир Путин начал совещание по экономическим вопросам с напоминания о том, что СССР победил в Великой Отечественной войне не только за счет фронтовых битв, но и за счет своей экономической мощи. 2022-05-12T13:58 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

германия, европа, в мире, владимир путин, ссср, россия