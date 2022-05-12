https://ria.ru/20220512/sssr-1788113218.html
Путин напомнил, что СССР победил фашистов за счет фронта и экономики
Путин напомнил, что СССР победил фашистов за счет фронта и экономики - РИА Новости, 12.05.2022
Путин напомнил, что СССР победил фашистов за счет фронта и экономики
Президент РФ Владимир Путин начал совещание по экономическим вопросам с напоминания о том, что СССР победил в Великой Отечественной войне не только за счет... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:58
2022-05-12T13:58
2022-05-12T14:18
германия
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ссср
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал совещание по экономическим вопросам с напоминания о том, что СССР победил в Великой Отечественной войне не только за счет фронтовых битв, но и за счет своей экономической мощи."Мы недавно отмечали наш главный праздник – День Победы. И хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счет экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили", - сказал Путин.
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Путин напомнил, за счет чего СССР победил фашистов в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин начал совещание по экономическим вопросам с напоминания о том, что СССР победил в Великой Отечественной войне не только за счет фронтовых битв, но и за счет своей экономической мощи.
2022-05-12T13:58
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РИА Новости
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германия, европа, в мире, владимир путин, ссср, россия
13:58 12.05.2022 (обновлено: 14:18 12.05.2022)
Путин напомнил, что СССР победил фашистов за счет фронта и экономики
Путин напомнил, что СССР победил фашистов не только за счет фронта, но и за счет экономики