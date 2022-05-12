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Конгрессмены в США попросили соцсети архивировать контент о спецоперации - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/ssha-1788225867.html
Конгрессмены в США попросили соцсети архивировать контент о спецоперации
Конгрессмены в США попросили соцсети архивировать контент о спецоперации - РИА Новости, 12.05.2022
Конгрессмены в США попросили соцсети архивировать контент о спецоперации
Члены палаты представителей конгресса США просят компании Tik–Tok, Twitter, Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T23:11
2022-05-12T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
сша
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Члены палаты представителей конгресса США просят компании Tik–Tok, Twitter, Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) и ​​YouTube архивировать контент, связанный с действиями России на Украине, сообщает телеканал NBC.Согласно письму за подписью четырех членов палаты представителей от демократической партии, попавшему в распоряжение издания, конгрессмены хотят сохранить имеющиеся в распоряжении соцсетей и видео-платформы сведения, которые "могут быть использованы в качестве доказательств военных преступлений России на Украине".Послания направлены руководителям компаний и содержат просьбу "помечать контент, который может потенциально содержать свидетельства военных преступлений и других проявлений жестокости" на Украине. Издание отмечает, что, хотя запрос не имеет юридической силы и не обязывает компании выполнять запрос конгрессменов, существуют прецеденты, что подобные обращения конгресса выполняются.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
россия
украина
донбасс
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в мире, россия, украина, донбасс, сша
23:11 12.05.2022
 
Конгрессмены в США попросили соцсети архивировать контент о спецоперации

NBC: демократы в конгрессе США попросили соцсети архивировать контент о спецоперации

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Члены палаты представителей конгресса США просят компании Tik–Tok, Twitter, Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) и ​​YouTube архивировать контент, связанный с действиями России на Украине, сообщает телеканал NBC.
Согласно письму за подписью четырех членов палаты представителей от демократической партии, попавшему в распоряжение издания, конгрессмены хотят сохранить имеющиеся в распоряжении соцсетей и видео-платформы сведения, которые "могут быть использованы в качестве доказательств военных преступлений России на Украине".
Послания направлены руководителям компаний и содержат просьбу "помечать контент, который может потенциально содержать свидетельства военных преступлений и других проявлений жестокости" на Украине. Издание отмечает, что, хотя запрос не имеет юридической силы и не обязывает компании выполнять запрос конгрессменов, существуют прецеденты, что подобные обращения конгресса выполняются.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассСША
 
 
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