Конгрессмены в США попросили соцсети архивировать контент о спецоперации
NBC: демократы в конгрессе США попросили соцсети архивировать контент о спецоперации
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Члены палаты представителей конгресса США просят компании Tik–Tok, Twitter, Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) и YouTube архивировать контент, связанный с действиями России на Украине, сообщает телеканал NBC.
Согласно письму за подписью четырех членов палаты представителей от демократической партии, попавшему в распоряжение издания, конгрессмены хотят сохранить имеющиеся в распоряжении соцсетей и видео-платформы сведения, которые "могут быть использованы в качестве доказательств военных преступлений России на Украине".
Послания направлены руководителям компаний и содержат просьбу "помечать контент, который может потенциально содержать свидетельства военных преступлений и других проявлений жестокости" на Украине. Издание отмечает, что, хотя запрос не имеет юридической силы и не обязывает компании выполнять запрос конгрессменов, существуют прецеденты, что подобные обращения конгресса выполняются.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская