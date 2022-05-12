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США ждут от Европы введения эмбарго на нефть из России на этой неделе - РИА Новости, 12.05.2022
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США ждут от Европы введения эмбарго на нефть из России на этой неделе
США ждут от Европы введения эмбарго на нефть из России на этой неделе - РИА Новости, 12.05.2022
США ждут от Европы введения эмбарго на нефть из России на этой неделе
США ожидают, что страны Европы введут эмбарго на поставки нефти из России "если не на этой, то на следующей неделе", заявила в четверг помощник госсекретаря США РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:47
2022-05-12T19:04
цены на нефть
владимир путин
дмитрий биричевский
россия
европа
украина
конгресс сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США ожидают, что страны Европы введут эмбарго на поставки нефти из России "если не на этой, то на следующей неделе", заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."Я по-прежнему смотрю на это достаточно оптимистично и считаю, что Евросоюз примет это решение если не на текущей, то на следующей неделе. В действительности мы очень близки к тому, чтобы увидеть, как Европа введет запрет на поставки российской нефти", - сказала Донфрид в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/frg-1788177220.html
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цены на нефть, владимир путин, дмитрий биричевский, россия, европа, украина, конгресс сша, санкции в отношении россии
18:47 12.05.2022 (обновлено: 19:04 12.05.2022)
 
США ждут от Европы введения эмбарго на нефть из России на этой неделе

Донфрид: США ждут от Европы эмбарго на нефть из России на этой или следующей неделе

© AFP 2022 / Nikolay DoychinovСотрудник на газоизмерительной станции в Болгарии
Сотрудник на газоизмерительной станции в Болгарии - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Nikolay Doychinov
Сотрудник на газоизмерительной станции в Болгарии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США ожидают, что страны Европы введут эмбарго на поставки нефти из России "если не на этой, то на следующей неделе", заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"Я по-прежнему смотрю на это достаточно оптимистично и считаю, что Евросоюз примет это решение если не на текущей, то на следующей неделе. В действительности мы очень близки к тому, чтобы увидеть, как Европа введет запрет на поставки российской нефти", - сказала Донфрид в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 17:30В мире
Власти ФРГ заявили о невозможности ввести эмбарго на российский газ
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
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Цены на нефтьВладимир ПутинДмитрий БиричевскийРоссияЕвропаУкраинаКонгресс СШАСанкции в отношении России
 
 
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