18:47 12.05.2022 (обновлено: 19:04 12.05.2022)
США ждут от Европы введения эмбарго на нефть из России на этой неделе
Донфрид: США ждут от Европы эмбарго на нефть из России на этой или следующей неделе
Сотрудник на газоизмерительной станции в Болгарии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США ожидают, что страны Европы введут эмбарго на поставки нефти из России "если не на этой, то на следующей неделе", заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"Я по-прежнему смотрю на это достаточно оптимистично и считаю, что Евросоюз примет это решение если не на текущей, то на следующей неделе. В действительности мы очень близки к тому, чтобы увидеть, как Европа введет запрет на поставки российской нефти", - сказала Донфрид в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.