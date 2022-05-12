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США не будут поставлять Украине ядерное оружие
США не будут поставлять Украине ядерное оружие - РИА Новости, 12.05.2022
США не будут поставлять Украине ядерное оружие
Администрация США не допускает возможности поставок на Украину ядерного оружия, об этом не может быть и речи, заявила в четверг помощник госсекретаря США по... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:30
2022-05-12T17:30
2022-05-12T18:12
в мире
украина
сша
ядерное оружие
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донбасс
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Администрация США не допускает возможности поставок на Украину ядерного оружия, об этом не может быть и речи, заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружения. Однако, что касается поставок ядерного оружия - об этом не может идти и речи", - сказала Донфрид в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220510/voyna-1787784341.html
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в мире, украина, сша, ядерное оружие, владимир путин, россия, донбасс, конгресс сша, ситуация в днр и лнр
17:30 12.05.2022 (обновлено: 18:12 12.05.2022)
США не будут поставлять Украине ядерное оружие
Госдеп заявил, что США не допускают возможности поставок ядерного оружия Киеву