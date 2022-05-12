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Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета
Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета - РИА Новости, 12.05.2022
Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета
Президент США Джо Байден оступился, поднимаясь по трапу самолета на авиабазе Эндрюс перед вылетом в Иллинойс, пишет Daily Mail. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:50
2022-05-12T15:50
2022-05-12T16:56
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден оступился, поднимаясь по трапу самолета на авиабазе Эндрюс перед вылетом в Иллинойс, пишет Daily Mail.Судя по кадрам, американский лидер споткнулся и на мгновение потерял равновесие, но затем без происшествий поднялся на борт.Байден отправился в Иллинойс, чтобы обсудить с фермерами проблему мирового роста цен на продовольствие.Это далеко не первый подобный инцидент с участием президента. Однажды, при вылете в Атланту, он трижды оступился на трапе, причем в последний раз даже упал на одно колено. Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, а частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей, заставляют многих подозревать, что у него проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20220503/bayden-1786658735.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иллинойс, атланта, джо байден
15:50 12.05.2022 (обновлено: 16:56 12.05.2022)
Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета
Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета