https://ria.ru/20220512/ssha-1788146871.html

Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета

Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета - РИА Новости, 12.05.2022

Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета

Президент США Джо Байден оступился, поднимаясь по трапу самолета на авиабазе Эндрюс перед вылетом в Иллинойс, пишет Daily Mail. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:50

2022-05-12T15:50

2022-05-12T16:56

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден оступился, поднимаясь по трапу самолета на авиабазе Эндрюс перед вылетом в Иллинойс, пишет Daily Mail.Судя по кадрам, американский лидер споткнулся и на мгновение потерял равновесие, но затем без происшествий поднялся на борт.Байден отправился в Иллинойс, чтобы обсудить с фермерами проблему мирового роста цен на продовольствие.Это далеко не первый подобный инцидент с участием президента. Однажды, при вылете в Атланту, он трижды оступился на трапе, причем в последний раз даже упал на одно колено. Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, а частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей, заставляют многих подозревать, что у него проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20220503/bayden-1786658735.html

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иллинойс

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Мадина Моргоева

в мире, сша, иллинойс, атланта, джо байден