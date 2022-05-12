https://ria.ru/20220512/ssha-1788128092.html

Эксперт: США хотят избежать обвинений, запретив передачу данных Киеву

Эксперт: США хотят избежать обвинений, запретив передачу данных Киеву - РИА Новости, 12.05.2022

Эксперт: США хотят избежать обвинений, запретив передачу данных Киеву

США, запрещая передачу данных о представителях военного командования России при обмене разведывательной информацией с Киевом, хотят избежать обвинений и... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:44

2022-05-12T14:44

2022-05-12T17:18

владимир путин

россия

украина

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министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. США, запрещая передачу данных о представителях военного командования России при обмене разведывательной информацией с Киевом, хотят избежать обвинений и обострения военных отношений с РФ, заявил РИА Новости директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.Газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских должностных лиц писала, что администрация США в свете недавних утечек в СМИ разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом, которое среди прочего включает запрет на передачу данных о представителях военного командования РФ и целях за пределами Украины. Американские СМИ сообщали, что Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации; на основе этой информации якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров. В Пентагоне заявили, что США не передают Украине информацию о местонахождении командиров РФ на поле боя."Чтобы избежать подобных обвинений в будущем и обострения военных отношений с Россией, которые и так накалены до предела, были сделаны эти заявления", - сказал Ознобищев.По его словам, это оставляет для двух сторон надежду на улучшение отношений, а также на то, что "будут дальше конкретизированы меры предосторожности и предотвращение столкновений военного характера".Вместе с тем эксперт допустил наличие у американских властей иных мотивов при введении таких запретов. "В любом политическом и военном решении всегда присутствуют многие смыслы и мотивы. Возможно, они и пытаются замаскировать (свое участие в украинском конфликте - ред.)", - сказал он, добавив, что на Западе существует много групп и институтов давления на власть. "Поэтому смыслов может быть много, но я вижу один главный: США и НАТО ведут себя, насколько это возможно, сдержанно", - заключил эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/peskov-1788107970.html

https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html

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украина

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владимир путин, россия, украина, сша, министерство обороны сша, нато, ситуация в днр и лнр