Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: США хотят избежать обвинений, запретив передачу данных Киеву - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/ssha-1788128092.html
Эксперт: США хотят избежать обвинений, запретив передачу данных Киеву
Эксперт: США хотят избежать обвинений, запретив передачу данных Киеву - РИА Новости, 12.05.2022
Эксперт: США хотят избежать обвинений, запретив передачу данных Киеву
США, запрещая передачу данных о представителях военного командования России при обмене разведывательной информацией с Киевом, хотят избежать обвинений и... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:44
2022-05-12T17:18
владимир путин
россия
украина
сша
министерство обороны сша
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. США, запрещая передачу данных о представителях военного командования России при обмене разведывательной информацией с Киевом, хотят избежать обвинений и обострения военных отношений с РФ, заявил РИА Новости директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.Газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских должностных лиц писала, что администрация США в свете недавних утечек в СМИ разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом, которое среди прочего включает запрет на передачу данных о представителях военного командования РФ и целях за пределами Украины. Американские СМИ сообщали, что Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации; на основе этой информации якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров. В Пентагоне заявили, что США не передают Украине информацию о местонахождении командиров РФ на поле боя."Чтобы избежать подобных обвинений в будущем и обострения военных отношений с Россией, которые и так накалены до предела, были сделаны эти заявления", - сказал Ознобищев.По его словам, это оставляет для двух сторон надежду на улучшение отношений, а также на то, что "будут дальше конкретизированы меры предосторожности и предотвращение столкновений военного характера".Вместе с тем эксперт допустил наличие у американских властей иных мотивов при введении таких запретов. "В любом политическом и военном решении всегда присутствуют многие смыслы и мотивы. Возможно, они и пытаются замаскировать (свое участие в украинском конфликте - ред.)", - сказал он, добавив, что на Западе существует много групп и институтов давления на власть. "Поэтому смыслов может быть много, но я вижу один главный: США и НАТО ведут себя, насколько это возможно, сдержанно", - заключил эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/peskov-1788107970.html
https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_c4fb98e24cfa559d75d14e641bbda0b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, сша, министерство обороны сша, нато, ситуация в днр и лнр
14:44 12.05.2022 (обновлено: 17:18 12.05.2022)
 
Эксперт: США хотят избежать обвинений, запретив передачу данных Киеву

Ознобищев: США хотят избежать обвинений, запретив сообщать Киеву о военных России

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. США, запрещая передачу данных о представителях военного командования России при обмене разведывательной информацией с Киевом, хотят избежать обвинений и обострения военных отношений с РФ, заявил РИА Новости директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.
Газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских должностных лиц писала, что администрация США в свете недавних утечек в СМИ разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом, которое среди прочего включает запрет на передачу данных о представителях военного командования РФ и целях за пределами Украины. Американские СМИ сообщали, что Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации; на основе этой информации якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров. В Пентагоне заявили, что США не передают Украине информацию о местонахождении командиров РФ на поле боя.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
13:34В России
"Похвастаться нечем". Песков о диалоге России с США и Украиной
"Чтобы избежать подобных обвинений в будущем и обострения военных отношений с Россией, которые и так накалены до предела, были сделаны эти заявления", - сказал Ознобищев.
По его словам, это оставляет для двух сторон надежду на улучшение отношений, а также на то, что "будут дальше конкретизированы меры предосторожности и предотвращение столкновений военного характера".
Вместе с тем эксперт допустил наличие у американских властей иных мотивов при введении таких запретов. "В любом политическом и военном решении всегда присутствуют многие смыслы и мотивы. Возможно, они и пытаются замаскировать (свое участие в украинском конфликте - ред.)", - сказал он, добавив, что на Западе существует много групп и институтов давления на власть. "Поэтому смыслов может быть много, но я вижу один главный: США и НАТО ведут себя, насколько это возможно, сдержанно", - заключил эксперт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Нефтяная платформа в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 08:00
США стоят на пороге уничтожения нефтедоллара своими руками
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаСШАМинистерство обороны СШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала