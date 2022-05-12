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Песков: США ничего не предпринимают для возобновления диалога с Россией - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/ssha-1788093922.html
Песков: США ничего не предпринимают для возобновления диалога с Россией
Песков: США ничего не предпринимают для возобновления диалога с Россией - РИА Новости, 12.05.2022
Песков: США ничего не предпринимают для возобновления диалога с Россией
Россия сделала все, чтобы не проводить операцию на Украине, но с нами не захотели разговаривать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:45
2022-05-12T13:00
в мире
сша
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия сделала все, чтобы не проводить операцию на Украине, но с нами не захотели разговаривать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы помните, что до начала специальной военной операции президент (Владимир) Путин и российская сторона предприняли действия, для того, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать. Каких-либо действий по возобновлению диалога в последние два месяца не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что за последние 2,5 месяца с начала спецоперации на Украине были ли попытки с американской стороны провести разговор с президентом России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, россия, дмитрий песков
12:45 12.05.2022 (обновлено: 13:00 12.05.2022)
 
Песков: США ничего не предпринимают для возобновления диалога с Россией

Песков: США за два месяца ничего не предприняли для возобновления диалога с Россией

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Соединенных Штатов Америки в России
Флаг на здании посольства Соединенных Штатов Америки в России - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Флаг на здании посольства Соединенных Штатов Америки в России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия сделала все, чтобы не проводить операцию на Украине, но с нами не захотели разговаривать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы помните, что до начала специальной военной операции президент (Владимир) Путин и российская сторона предприняли действия, для того, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать. Каких-либо действий по возобновлению диалога в последние два месяца не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что за последние 2,5 месяца с начала спецоперации на Украине были ли попытки с американской стороны провести разговор с президентом России.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияДмитрий Песков
 
 
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