https://ria.ru/20220512/ssha-1788024114.html

Сенат США проголосовал против законопроекта о праве на аборт

Сенат США проголосовал против законопроекта о праве на аборт - РИА Новости, 12.05.2022

Сенат США проголосовал против законопроекта о праве на аборт

Республиканская оппозиция в сенате США заблокировала инициативу, которая бы закрепляла в федеральном законодательстве право на аборт. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T00:02

2022-05-12T00:02

2022-05-12T01:03

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Республиканская оппозиция в сенате США заблокировала инициативу, которая бы закрепляла в федеральном законодательстве право на аборт.В поддержку акта "О защите здоровья женщин" проголосовали 49 членов верхней палаты конгресса, против высказался 51.Законопроект появился на фоне слухов о том, что контролируемый консерваторами верховный суд собирается через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменить конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволить американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.Президент США Джо Байден выразил разочарование итогами голосования. "Республиканцы в Конгрессе, не все из которых голосовали за этот законопроект, предпочли встать на пути права американцев принимать самые личные решения относительно собственных тел, семей и жизней", - сказано в его заявлении.Чтобы переломить ситуацию, он призвал избирателей на предстоящих в конце года выборах голосовать за сторонников права на аборт, которых особенно много среди демократов – однопартийцев Байдена. "Если это произойдет, конгресс сможет принять этот законопроект в январе и отправить его мне на подпись", - сказал президент.

https://ria.ru/20220503/ssha-1786667736.html

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, сша