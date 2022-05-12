https://ria.ru/20220512/ssha-1788024114.html
Сенат США проголосовал против законопроекта о праве на аборт
Сенат США проголосовал против законопроекта о праве на аборт - РИА Новости, 12.05.2022
Сенат США проголосовал против законопроекта о праве на аборт
Республиканская оппозиция в сенате США заблокировала инициативу, которая бы закрепляла в федеральном законодательстве право на аборт. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T00:02
2022-05-12T00:02
2022-05-12T01:03
в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Республиканская оппозиция в сенате США заблокировала инициативу, которая бы закрепляла в федеральном законодательстве право на аборт.В поддержку акта "О защите здоровья женщин" проголосовали 49 членов верхней палаты конгресса, против высказался 51.Законопроект появился на фоне слухов о том, что контролируемый консерваторами верховный суд собирается через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменить конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволить американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.Президент США Джо Байден выразил разочарование итогами голосования. "Республиканцы в Конгрессе, не все из которых голосовали за этот законопроект, предпочли встать на пути права американцев принимать самые личные решения относительно собственных тел, семей и жизней", - сказано в его заявлении.Чтобы переломить ситуацию, он призвал избирателей на предстоящих в конце года выборах голосовать за сторонников права на аборт, которых особенно много среди демократов – однопартийцев Байдена. "Если это произойдет, конгресс сможет принять этот законопроект в январе и отправить его мне на подпись", - сказал президент.
https://ria.ru/20220503/ssha-1786667736.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
00:02 12.05.2022 (обновлено: 01:03 12.05.2022)
Сенат США проголосовал против законопроекта о праве на аборт
Сенат США заблокировал проект, закрепляющий в федеральном законодательстве право на аборт
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Республиканская оппозиция в сенате США заблокировала инициативу, которая бы закрепляла в федеральном законодательстве право на аборт.
В поддержку акта "О защите здоровья женщин" проголосовали 49 членов верхней палаты конгресса, против высказался 51.
Законопроект появился на фоне слухов о том, что контролируемый консерваторами верховный суд собирается через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменить конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволить американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.
Президент США Джо Байден
выразил разочарование итогами голосования. "Республиканцы в Конгрессе, не все из которых голосовали за этот законопроект, предпочли встать на пути права американцев принимать самые личные решения относительно собственных тел, семей и жизней", - сказано в его заявлении.
Чтобы переломить ситуацию, он призвал избирателей на предстоящих в конце года выборах голосовать за сторонников права на аборт, которых особенно много среди демократов – однопартийцев Байдена. "Если это произойдет, конгресс сможет принять этот законопроект в январе и отправить его мне на подпись", - сказал президент.