https://ria.ru/20220512/spetsoperatsiya-1788204340.html

ВС России перехватили три украинские "Точки-У" над островом Змеиный

ВС России перехватили три украинские "Точки-У" над островом Змеиный - РИА Новости, 12.05.2022

ВС России перехватили три украинские "Точки-У" над островом Змеиный

Российские комплексы ПВО в течение дня перехватили беспилотник и три баллистические ракеты "Точка-У" над островом Змеиный, заявил официальный представитель... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:37

2022-05-12T19:37

2022-05-12T21:10

в мире

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские комплексы ПВО в течение дня перехватили беспилотник и три баллистические ракеты "Точка-У" над островом Змеиный, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Кроме того, российские военные уничтожили пять украинских беспилотников возле населенных пунктов Глубокое, Липцы Харьковской области, Александровка, Донецк, а также десять реактивных снарядов РСЗО "Смерч" в районе населенного пункта Полевое ДНР.Помимо этого, ВКС России поразили четыре пункта управления, четыре склада боеприпасов, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожили более 170 националистов. Силы артиллерии уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300.Российские войска с 7 мая отбили несколько попыток захватить остров Змеиный. Как заявил генерал-майор Конашенков, войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и более 50 человек личного состава.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787943661.html

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Конашенков: ВС России перехватили три украинские "Точки-У" над островом Змеиный Брифинг Минобороны РФ 2022-05-12T19:37 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр