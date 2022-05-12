https://ria.ru/20220512/spetsoperatsiya-1788204340.html
ВС России перехватили три украинские "Точки-У" над островом Змеиный
ВС России перехватили три украинские "Точки-У" над островом Змеиный - РИА Новости, 12.05.2022
ВС России перехватили три украинские "Точки-У" над островом Змеиный
Российские комплексы ПВО в течение дня перехватили беспилотник и три баллистические ракеты "Точка-У" над островом Змеиный, заявил официальный представитель... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:37
2022-05-12T19:37
2022-05-12T21:10
в мире
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские комплексы ПВО в течение дня перехватили беспилотник и три баллистические ракеты "Точка-У" над островом Змеиный, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Кроме того, российские военные уничтожили пять украинских беспилотников возле населенных пунктов Глубокое, Липцы Харьковской области, Александровка, Донецк, а также десять реактивных снарядов РСЗО "Смерч" в районе населенного пункта Полевое ДНР.Помимо этого, ВКС России поразили четыре пункта управления, четыре склада боеприпасов, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожили более 170 националистов. Силы артиллерии уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300.Российские войска с 7 мая отбили несколько попыток захватить остров Змеиный. Как заявил генерал-майор Конашенков, войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и более 50 человек личного состава.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/ukraina-1787943661.html
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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Конашенков: ВС России перехватили три украинские "Точки-У" над островом Змеиный
Брифинг Минобороны РФ
2022-05-12T19:37
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
19:37 12.05.2022 (обновлено: 21:10 12.05.2022)
ВС России перехватили три украинские "Точки-У" над островом Змеиный
Вооруженные силы России перехватили три украинские "Точки-У" над островом Змеиный