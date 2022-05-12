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Заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка" отклонили - РИА Новости, 12.05.2022
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Заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка" отклонили
Заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка" отклонили - РИА Новости, 12.05.2022
Заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка" отклонили
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 50,6 миллиона кубометров на 12 мая, заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:15
2022-05-12T11:15
экономика
украина
газпром
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 50,6 миллиона кубометров на 12 мая, заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 50,6 миллиона кубометров на 12 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена", — говорится в сообщении компании.
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экономика, украина, газпром, россия
11:15 12.05.2022
 
Заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка" отклонили

Заявку "Газпрома" на транзит газа через украинскую ГИС "Сохрановка" отклонили

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 50,6 миллиона кубометров на 12 мая, заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 50,6 миллиона кубометров на 12 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена", — говорится в сообщении компании.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
10:32
FT подсчитала стоимость отказа Евросоюза от российских нефти и газа
 
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