https://ria.ru/20220512/sokhranovka-1788069596.html

Заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка" отклонили

Заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка" отклонили - РИА Новости, 12.05.2022

Заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка" отклонили

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 50,6 миллиона кубометров на 12 мая, заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:15

2022-05-12T11:15

2022-05-12T11:15

экономика

украина

газпром

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 50,6 миллиона кубометров на 12 мая, заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 50,6 миллиона кубометров на 12 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена", — говорится в сообщении компании.

https://ria.ru/20220512/evropa-1788059246.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, газпром, россия