https://ria.ru/20220512/sokhranovka-1788069596.html
Заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка" отклонили
Заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка" отклонили - РИА Новости, 12.05.2022
Заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка" отклонили
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 50,6 миллиона кубометров на 12 мая, заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:15
2022-05-12T11:15
2022-05-12T11:15
экономика
украина
газпром
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 50,6 миллиона кубометров на 12 мая, заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 50,6 миллиона кубометров на 12 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена", — говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20220512/evropa-1788059246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, газпром, россия
Заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка" отклонили
Заявку "Газпрома" на транзит газа через украинскую ГИС "Сохрановка" отклонили