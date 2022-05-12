https://ria.ru/20220512/snikkars-1787959727.html

Павел Сниккарс: отсутствие проблем с теплом не значит, что они не появятся

Павел Сниккарс: отсутствие проблем с теплом не значит, что они не появятся - РИА Новости, 12.05.2022

Павел Сниккарс: отсутствие проблем с теплом не значит, что они не появятся

Износ теплосетей – проблема, с которой часто сталкиваются как крупные города, так и отдаленные уголки России. Для облегчения модернизации сетей еще пять лет... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:00

2022-05-12T11:00

2022-05-12T11:00

интервью

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

павел сниккарс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787938368_301:293:2504:1532_1920x0_80_0_0_bbf39a22d061ca9bc46a03c579098472.jpg

Износ теплосетей – проблема, с которой часто сталкиваются как крупные города, так и отдаленные уголки России. Для облегчения модернизации сетей еще пять лет назад был запущен механизм "альтернативной котельной", но регионы неохотно переходят на него. Почему новая модель непопулярна, какой объем тепловой инфраструктуры в РФ нуждается в ремонте, и сколько денег на это требуется, в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс. Беседовала Алена Волкова.– Зачем нужна "альтернативная котельная"? Какую пользу она несет для городов и потребителей?– Задача "альтернативной котельной" – привлечение инвестиций в теплоснабжение российских городов. Достичь этой цели можно за счет двух основных условий. Во-первых, это изменение роли единых теплоснабжающих организаций (ЕТО): они должны нести ответственность за невыполнение своих обязательств перед городом и гражданами. Второе условие – смена ценового регулирования отрасли. То есть, если сейчас тарифы регулируются государством, после перехода на новую модель устанавливается только максимально возможный уровень цены тепла для конечного потребителя, выше которого тариф не поднимется.В таких условиях у инвесторов появляется интерес оптимизировать систему, сокращать издержки и вкладывать значительные средства в развитие теплоснабжения.– А как устанавливается эта предельная цена для потребителя?– Предельный уровень цены на тепло рассчитывается региональным регулятором в соответствии с утвержденной правительством РФ методикой. При расчете учитываются топливные затраты на производство тепла, капзатраты на строительство котельной и тепловых сетей, стоимость оборудования, рыночная стоимость капитала, расходы на уплату налогов, прочие расходы.Цены на тепловую энергию для потребителей определяются ЕТО, которая вправе их сделать ниже указанного уровня, исходя из своих затрат. Модель также не предполагает обязательного одномоментного увеличения тарифа до предельного уровня. Региональные власти вправе установить график постепенного роста до 5-10 лет.– Сколько регионов уже перешло на "альтернативную котельную" с момента запуска программы?– На данный момент к ценовым зонам теплоснабжения отнесены 32 муниципальных образования из 17 регионов и четырех федеральных округов. Это 12 миллионов человек или около 8% от всего населения нашей страны.Еще порядка 10-15 муниципальных образований обсуждают возможность перехода в течение текущего года, среди них Саратов, Кохма, Ижевск, Орск, Владивосток.– Почему "альткотельная" не становится массовым явлением, что останавливает инвесторов и потребителей?– Среди причин, затрудняющих внедрение модели: отсутствие инициативы со стороны ЕТО или поддержки со стороны органов местного самоуправления, необходимость более тщательного изучения существующего опыта работы модели.Некоторые ЕТО объясняют отказ от перехода тем, что действующая методика расчета цены "альтернативной котельной" не в полной мере учитывает региональные особенности теплоснабжения. В результате предельный уровень цены существенно занижается относительно текущего тарифа на тепло, что значительно снижает выгодность перехода на новую модель для ЕТО.– Инвестиции в модернизацию теплоснабжения в РФ оцениваются в 2,5-3 триллиона рублей. По словам вице-премьера Александра Новака, на сегодняшний день через "альткотельную" удалось привлечь около 265 миллиардов рублей. Какой объем финансирования, по подсчетам министерства, реально привлечь через этот механизм?– Это будет зависеть от количества городов, которые примут решения о переходе на "альткотельную". Если совместными усилиями мы сможем удвоить достигнутые темпы перехода (около 40 городов в год), то за ближайшие пять-семь лет мы достигнем требуемого объема инвестиций в отрасль, что позволит существенно обновить и усовершенствовать систему теплоснабжения России.– В каких городах РФ на сегодняшний день самые большие проблемы с теплосетевой инфраструктурой? Как скажется текущая экономическая ситуация на планах по ремонту теплотрасс в 2022 году?– Износ теплосетевой инфраструктуры является проблемой большинства российских городов, он составляет более 60%. Ежегодно заменяется не более 2% тепловых сетей, что не позволяет предотвратить их дальнейшую деградацию. Требуется рост темпов обновления в три-четыре раза выше сложившегося уровня, и это касается не каких-то отдельных городов, а страны в целом.Минэнерго делает все возможное, чтобы планы по ремонту теплосетей в 2022 году были реализованы в полном объеме. При этом мероприятия на теплосетях в основном состоят из замены труб и материалов, которые на 90% производятся в нашей стране, что в целом облегчает задачу.– Актуальна ли "альткотельная" для крупных городов, где нет серьезных проблем с теплоснабжением?– Как показывает практика, модель актуальна для городов, независимо от численности их населения. Подчеркну, что во многих крупных городах есть серьезные проблемы с теплоснабжением. Среди городов, уже перешедших в ценовую зону теплоснабжения, семь городов с населением от 500 тысяч человек до одного миллиона и четыре города-миллионника (Самара, Красноярск, Пермь, Новосибирск).Отсутствие серьезных проблем с теплоснабжением сейчас не означает, что эти проблемы не появятся в будущем. Системы теплоснабжения достаточно инертны и имеют достаточный запас прочности. Однако со временем они изнашиваются, поэтому задумываться над их обновлением нужно заранее, иначе стоимость их модернизации может быть существенно дороже.– Какие прогнозы по переходу на метод "альткотельной" на долгосрочный период? Стоит ли ожидать, что все регионы рано или поздно придут к этому?– Прогноз по переходу на "альтернативную котельную" задан Энергетической стратегией РФ до 2035 года. Она предполагает, что количество регионов, внедривших "альтернативную котельную" хотя бы в одном поселении, должно увеличиться от одного региона в 2018 году до 35 регионов к 2024 году и 65 регионов к 2035 году.Текущая динамика перехода позволяет считать эти цели достижимыми. Минэнерго проводит анализ работы ценовых зон теплоснабжения и разрабатывает меры по совершенствованию модели, чтобы сделать ее привлекательной для большего количества городов. Так, в 2022 году планируется выход усовершенствованной методики расчета предельной цены. Поэтому можно рассчитывать на то, что со временем все регионы перейдут на эту модель.

https://realty.ria.ru/20220317/moek-1778640797.html

https://realty.ria.ru/20220113/zhkkh-1767637042.html

https://realty.ria.ru/20211117/seti-1759489619.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), павел сниккарс