https://ria.ru/20220512/slutskiy-1788204851.html
Слуцкий прокомментировал отзыв посла Литвы в России
Слуцкий прокомментировал отзыв посла Литвы в России - РИА Новости, 12.05.2022
Слуцкий прокомментировал отзыв посла Литвы в России
Разрыв дипотношений с Литвой пока не обсуждается, но межгосударственное сотрудничество сильно пострадает, заявил РИА Новости глава международного комитета ГД... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:41
2022-05-12T19:41
2022-05-12T19:53
в мире
литва
россия
санкт-петербург
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Разрыв дипотношений с Литвой пока не обсуждается, но межгосударственное сотрудничество сильно пострадает, заявил РИА Новости глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.Ранее в четверг сообщалось, что в сейм Литвы внесен проект декрета об отзыве посла из России с 1 июня и о ликвидации генконсульства в Санкт-Петербурге с 7 июня."Отзыв посла - это серьезное понижение уровня дипотношений. Решение Вильнюс принял явно в истеричном и русофобском угаре. Уверен, что, как это и принято в дипломатической практике, наш ответ будет адекватным и своевременным. Разрыв дипотношений мы пока не обсуждаем, но межгосударственное сотрудничество, безусловно, сильно пострадает", - сказал Слуцкий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, литва, россия, санкт-петербург, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
19:41 12.05.2022 (обновлено: 19:53 12.05.2022)
Слуцкий прокомментировал отзыв посла Литвы в России
Депутат Слуцкий: разрыв дипотношений с Литвой не обсуждается, но сотрудничество пострадает
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Разрыв дипотношений с Литвой пока не обсуждается, но межгосударственное сотрудничество сильно пострадает, заявил РИА Новости глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.
Ранее в четверг сообщалось, что в сейм Литвы
внесен проект декрета об отзыве посла из России
с 1 июня и о ликвидации генконсульства в Санкт-Петербурге
с 7 июня.
"Отзыв посла - это серьезное понижение уровня дипотношений. Решение Вильнюс принял явно в истеричном и русофобском угаре. Уверен, что, как это и принято в дипломатической практике, наш ответ будет адекватным и своевременным. Разрыв дипотношений мы пока не обсуждаем, но межгосударственное сотрудничество, безусловно, сильно пострадает", - сказал Слуцкий.