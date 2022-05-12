https://ria.ru/20220512/slutskiy-1788204851.html

Слуцкий прокомментировал отзыв посла Литвы в России

Слуцкий прокомментировал отзыв посла Литвы в России - РИА Новости, 12.05.2022

Слуцкий прокомментировал отзыв посла Литвы в России

Разрыв дипотношений с Литвой пока не обсуждается, но межгосударственное сотрудничество сильно пострадает, заявил РИА Новости глава международного комитета ГД... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:41

2022-05-12T19:41

2022-05-12T19:53

в мире

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госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Разрыв дипотношений с Литвой пока не обсуждается, но межгосударственное сотрудничество сильно пострадает, заявил РИА Новости глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.Ранее в четверг сообщалось, что в сейм Литвы внесен проект декрета об отзыве посла из России с 1 июня и о ликвидации генконсульства в Санкт-Петербурге с 7 июня."Отзыв посла - это серьезное понижение уровня дипотношений. Решение Вильнюс принял явно в истеричном и русофобском угаре. Уверен, что, как это и принято в дипломатической практике, наш ответ будет адекватным и своевременным. Разрыв дипотношений мы пока не обсуждаем, но межгосударственное сотрудничество, безусловно, сильно пострадает", - сказал Слуцкий.

https://ria.ru/20220510/litva-1787776831.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, литва, россия, санкт-петербург, госдума рф, леонид слуцкий (политик)