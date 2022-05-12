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Слуцкий прокомментировал отзыв посла Литвы в России - РИА Новости, 12.05.2022
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Слуцкий прокомментировал отзыв посла Литвы в России
Слуцкий прокомментировал отзыв посла Литвы в России - РИА Новости, 12.05.2022
Слуцкий прокомментировал отзыв посла Литвы в России
Разрыв дипотношений с Литвой пока не обсуждается, но межгосударственное сотрудничество сильно пострадает, заявил РИА Новости глава международного комитета ГД... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:41
2022-05-12T19:53
в мире
литва
россия
санкт-петербург
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Разрыв дипотношений с Литвой пока не обсуждается, но межгосударственное сотрудничество сильно пострадает, заявил РИА Новости глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.Ранее в четверг сообщалось, что в сейм Литвы внесен проект декрета об отзыве посла из России с 1 июня и о ликвидации генконсульства в Санкт-Петербурге с 7 июня."Отзыв посла - это серьезное понижение уровня дипотношений. Решение Вильнюс принял явно в истеричном и русофобском угаре. Уверен, что, как это и принято в дипломатической практике, наш ответ будет адекватным и своевременным. Разрыв дипотношений мы пока не обсуждаем, но межгосударственное сотрудничество, безусловно, сильно пострадает", - сказал Слуцкий.
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в мире, литва, россия, санкт-петербург, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
19:41 12.05.2022 (обновлено: 19:53 12.05.2022)
 
Слуцкий прокомментировал отзыв посла Литвы в России

Депутат Слуцкий: разрыв дипотношений с Литвой не обсуждается, но сотрудничество пострадает

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Разрыв дипотношений с Литвой пока не обсуждается, но межгосударственное сотрудничество сильно пострадает, заявил РИА Новости глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.
Ранее в четверг сообщалось, что в сейм Литвы внесен проект декрета об отзыве посла из России с 1 июня и о ликвидации генконсульства в Санкт-Петербурге с 7 июня.
"Отзыв посла - это серьезное понижение уровня дипотношений. Решение Вильнюс принял явно в истеричном и русофобском угаре. Уверен, что, как это и принято в дипломатической практике, наш ответ будет адекватным и своевременным. Разрыв дипотношений мы пока не обсуждаем, но межгосударственное сотрудничество, безусловно, сильно пострадает", - сказал Слуцкий.
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