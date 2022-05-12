https://ria.ru/20220512/simens-1788205853.html

"Сименс Мобильность" расторгнет сервисные контракты с РЖД с 13 мая

"Сименс Мобильность" расторгнет сервисные контракты с РЖД с 13 мая - РИА Новости, 12.05.2022

"Сименс Мобильность" расторгнет сервисные контракты с РЖД с 13 мая

Компания "Сименс Мобильность" приняла решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T19:51

2022-05-12T19:51

2022-05-12T19:51

экономика

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Компания "Сименс Мобильность" приняла решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД, сообщили РИА Новости в пресс-службе Siemens.Концерн Siemens в четверг сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. Согласно финансовой отчетности компании, за первый квартал текущего года Siemens потеряла 0,6 миллиарда евро в связи с антироссийскими санкциями. В марте компания прекратила международные поставки и работу по новым проектам в России. Сообщалось, что обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями."Санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение наших договорных обязательств перед ОАО "РЖД". Ввиду масштабности санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании "Сименс Мобильность", было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с ОАО "РЖД", - рассказали в компании.Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Siemens и российская группа "Синара" имеют совместное предприятие "Уральские локомотивы", выпускающее серийные грузовые магистральные электровозы, а также электропоезда "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, siemens, ржд, siemens ag, санкции в отношении россии