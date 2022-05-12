"Сименс Мобильность" расторгнет сервисные контракты с РЖД с 13 мая
"Сименс Мобильность" расторгнет сервисные контракты на техобслуживание с РЖД с 13 мая
© AP Photo / Matthias SchraderФлаги с логотипом компании Siemens
© AP Photo / Matthias Schrader
Флаги с логотипом компании Siemens. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Компания "Сименс Мобильность" приняла решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД, сообщили РИА Новости в пресс-службе Siemens.
Концерн Siemens в четверг сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. Согласно финансовой отчетности компании, за первый квартал текущего года Siemens потеряла 0,6 миллиарда евро в связи с антироссийскими санкциями. В марте компания прекратила международные поставки и работу по новым проектам в России. Сообщалось, что обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями.
"Санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение наших договорных обязательств перед ОАО "РЖД". Ввиду масштабности санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании "Сименс Мобильность", было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с ОАО "РЖД", - рассказали в компании.
Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Siemens и российская группа "Синара" имеют совместное предприятие "Уральские локомотивы", выпускающее серийные грузовые магистральные электровозы, а также электропоезда "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.