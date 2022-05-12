https://ria.ru/20220512/siemens-1788043015.html

Siemens сворачивает промышленную деятельность в России

Siemens сворачивает промышленную деятельность в России - РИА Новости, 12.05.2022

Siemens сворачивает промышленную деятельность в России

Немецкий конгломерат Siemens начал сворачивать промышленную деятельность в России, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T08:59

2022-05-12T08:59

2022-05-12T12:24

специальная военная операция на украине

экономика

россия

siemens

siemens ag

берлин (город)

мюнхен

германия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Немецкий конгломерат Siemens начал сворачивать промышленную деятельность в России, говорится в пресс-релизе компании."Сегодня мы объявили о нашем решении провести упорядоченный процесс сворачивания нашей промышленной деятельности в России", — заявил главный финансовый директор концерна Ральф П. Томас.В марте компания прекратила международные поставки и работу по новым проектам в России. Отмечалось, что обслуживание и ремонт идут в соответствии с санкциями. За первый квартал 2022 года концерн из-за антироссийских санкций потерял 0,6 миллиарда евро.Siemens AG производит электротехнику, электронику, энергетическое и медицинское оборудование, транспорт, светотехнику, а также предоставляет услуги в различных областях промышленности, транспорта и связи. Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778381120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, siemens, siemens ag, берлин (город), мюнхен, германия