08:59 12.05.2022 (обновлено: 12:24 12.05.2022)
Siemens сворачивает промышленную деятельность в России
Немецкий концерн Siemens сворачивает промышленную деятельность в России
Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Немецкий конгломерат Siemens начал сворачивать промышленную деятельность в России, говорится в пресс-релизе компании.
"Сегодня мы объявили о нашем решении провести упорядоченный процесс сворачивания нашей промышленной деятельности в России", — заявил главный финансовый директор концерна Ральф П. Томас.
В марте компания прекратила международные поставки и работу по новым проектам в России. Отмечалось, что обслуживание и ремонт идут в соответствии с санкциями. За первый квартал 2022 года концерн из-за антироссийских санкций потерял 0,6 миллиарда евро.
Siemens AG производит электротехнику, электронику, энергетическое и медицинское оборудование, транспорт, светотехнику, а также предоставляет услуги в различных областях промышленности, транспорта и связи.
Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.