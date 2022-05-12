Рейтинг@Mail.ru
Siemens сворачивает промышленную деятельность в России - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/siemens-1788043015.html
Siemens сворачивает промышленную деятельность в России
Siemens сворачивает промышленную деятельность в России - РИА Новости, 12.05.2022
Siemens сворачивает промышленную деятельность в России
Немецкий конгломерат Siemens начал сворачивать промышленную деятельность в России, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T08:59
2022-05-12T12:24
специальная военная операция на украине
экономика
россия
siemens
siemens ag
берлин (город)
мюнхен
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/10/1508001067_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_a428a46acc834ae169fdd89eec43b4b0.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Немецкий конгломерат Siemens начал сворачивать промышленную деятельность в России, говорится в пресс-релизе компании."Сегодня мы объявили о нашем решении провести упорядоченный процесс сворачивания нашей промышленной деятельности в России", — заявил главный финансовый директор концерна Ральф П. Томас.В марте компания прекратила международные поставки и работу по новым проектам в России. Отмечалось, что обслуживание и ремонт идут в соответствии с санкциями. За первый квартал 2022 года концерн из-за антироссийских санкций потерял 0,6 миллиарда евро.Siemens AG производит электротехнику, электронику, энергетическое и медицинское оборудование, транспорт, светотехнику, а также предоставляет услуги в различных областях промышленности, транспорта и связи. Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778381120.html
россия
берлин (город)
мюнхен
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/10/1508001067_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8c00ca74f402286711eb565da2dc7b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, siemens, siemens ag, берлин (город), мюнхен, германия
08:59 12.05.2022 (обновлено: 12:24 12.05.2022)
 
Siemens сворачивает промышленную деятельность в России

Немецкий концерн Siemens сворачивает промышленную деятельность в России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЗдание компании Siemens в Москве
Здание компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Немецкий конгломерат Siemens начал сворачивать промышленную деятельность в России, говорится в пресс-релизе компании.
"Сегодня мы объявили о нашем решении провести упорядоченный процесс сворачивания нашей промышленной деятельности в России", — заявил главный финансовый директор концерна Ральф П. Томас.
В марте компания прекратила международные поставки и работу по новым проектам в России. Отмечалось, что обслуживание и ремонт идут в соответствии с санкциями. За первый квартал 2022 года концерн из-за антироссийских санкций потерял 0,6 миллиарда евро.
Siemens AG производит электротехнику, электронику, энергетическое и медицинское оборудование, транспорт, светотехнику, а также предоставляет услуги в различных областях промышленности, транспорта и связи.
Участники антироссийской акции протеста в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 09:10Специальная военная операция на Украине
В МИД рассказали, что ждет Европу после окончания спецоперации на Украине
Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияSiemensSiemens AGБерлин (город)МюнхенГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала