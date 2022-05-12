https://ria.ru/20220512/shtraf-1788170376.html

НКО Internet Archive могут оштрафовать за неудаление контента

НКО Internet Archive могут оштрафовать за неудаление контента - РИА Новости, 12.05.2022

НКО Internet Archive могут оштрафовать за неудаление контента

Некоммерческой организации Internet Archive в России грозит штраф в размере четырех миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, составленный... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:04

2022-05-12T17:04

2022-05-12T17:04

технологии

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Некоммерческой организации Internet Archive в России грозит штраф в размере четырех миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, составленный Роскомнадзором протокол будет рассмотрен судом 16 июня, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение административного протокола в отношении некоммерческой организации "Internet Archive" назначено на 16 июня", - рассказал собеседник агентства.По статье КоАП за неудаление запрещенных в РФ данных НКО грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. О каком именно контенте идет речь, пока неизвестно.Internet Archive с 1996 года занимается сохранением и архивированием интернет-данных, веб-сайтов, аудио- и видео-файлов, книг и т.д.

https://ria.ru/20220506/dannye-1787026396.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

технологии, россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)