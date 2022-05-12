Рейтинг@Mail.ru
НКО Internet Archive могут оштрафовать за неудаление контента - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/shtraf-1788170376.html
НКО Internet Archive могут оштрафовать за неудаление контента
НКО Internet Archive могут оштрафовать за неудаление контента - РИА Новости, 12.05.2022
НКО Internet Archive могут оштрафовать за неудаление контента
Некоммерческой организации Internet Archive в России грозит штраф в размере четырех миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, составленный... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:04
2022-05-12T17:04
технологии
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Некоммерческой организации Internet Archive в России грозит штраф в размере четырех миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, составленный Роскомнадзором протокол будет рассмотрен судом 16 июня, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение административного протокола в отношении некоммерческой организации "Internet Archive" назначено на 16 июня", - рассказал собеседник агентства.По статье КоАП за неудаление запрещенных в РФ данных НКО грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. О каком именно контенте идет речь, пока неизвестно.Internet Archive с 1996 года занимается сохранением и архивированием интернет-данных, веб-сайтов, аудио- и видео-файлов, книг и т.д.
https://ria.ru/20220506/dannye-1787026396.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
17:04 12.05.2022
 
НКО Internet Archive могут оштрафовать за неудаление контента

НКО Internet Archive могут оштрафовать на четыре миллиона рублей за неудаление контента

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Судебный молоток. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Некоммерческой организации Internet Archive в России грозит штраф в размере четырех миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, составленный Роскомнадзором протокол будет рассмотрен судом 16 июня, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение административного протокола в отношении некоммерческой организации "Internet Archive" назначено на 16 июня", - рассказал собеседник агентства.
По статье КоАП за неудаление запрещенных в РФ данных НКО грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. О каком именно контенте идет речь, пока неизвестно.
Internet Archive с 1996 года занимается сохранением и архивированием интернет-данных, веб-сайтов, аудио- и видео-файлов, книг и т.д.
Пробирки с пробами крови в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 08:00
"Легче заплатить штраф": почему персональные данные россиян попадают в Сеть
 
ТехнологииРоссияОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала