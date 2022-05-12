https://ria.ru/20220512/shri-lanka-1788224287.html

Парламент Шри-Ланки обсудит вотум недоверия президенту

Парламент Шри-Ланки обсудит вотум недоверия президенту - РИА Новости, 12.05.2022

Парламент Шри-Ланки обсудит вотум недоверия президенту

Парламент Шри-Ланки 17 мая обсудит вотум недоверия президенту страны Готабайе Раджапаксе, сообщила канцелярия спикера. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T22:57

2022-05-12T22:57

2022-05-12T23:00

в мире

готабая раджапакса

махинда раджапакса

шри-ланка

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16829/63/168296359_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_a39de98ab072fcd86e49f64f7100639f.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Парламент Шри-Ланки 17 мая обсудит вотум недоверия президенту страны Готабайе Раджапаксе, сообщила канцелярия спикера."Вотум недоверия будет вынесен на обсуждение после получения специального одобрения на заседании парламента 17 мая. Соответствующее решение было принято сегодня на совещании лидеров партий", - пишет Daily Mirror со ссылкой на сообщение канцелярии.С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Беспорядки в столице страны начались после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии, привезенных на автобусах из сельской местности, напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции, а позже устроили стычку с оппозиционерами, проводившими митинг рядом с резиденциями премьера и президента страны. Для разгона участников столкновений полиция применила водомёты и слезоточивый газ. По данным полиции, в результате беспорядков девять человек, в том числе двое полицейских, погибли и более 240 получили ранения.На фоне вспыхнувших протестов премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал в отставку, позже это прошение было удовлетворено его младшим братом, президентом Готабайей Раджапакса. Уже после отставки премьера протестующие подожгли семейный дом братьев Раджапакса, также подожжены десятки домов бывших министров и депутатов парламента. Накануне протестующие провели митинг около военно-морской базы в Тринкомали, где находится бывший премьер и его семья. При этом сын экс-премьера заявил СМИ, что Махинда Раджапакса не собирается покидать страну.Накануне президент страны заявил, что в течение этой недели назначит нового премьер-министра и кабинет министров, которые могли бы заручиться поддержкой большинства парламента и доверием народа.Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://ria.ru/20220512/shri-lanka-1788086966.html

https://ria.ru/20220511/shri-lanka-1787871598.html

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, готабая раджапакса, махинда раджапакса, шри-ланка, мвф