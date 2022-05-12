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На охваченной кризисом Шри-Ланке отдыхают более трех тысяч россиян - РИА Новости, 12.05.2022
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Туризм
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На охваченной кризисом Шри-Ланке отдыхают более трех тысяч россиян
На охваченной кризисом Шри-Ланке отдыхают более трех тысяч россиян - РИА Новости, 12.05.2022
На охваченной кризисом Шри-Ланке отдыхают более трех тысяч россиян
На Шри-Ланке, где ранее произошли беспорядки и погибли люди, в настоящий момент находятся около 3200 российских туристов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:54
2022-05-12T12:57
туризм
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шри-ланка
россия
туристы
отдых на море
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На Шри-Ланке, где ранее произошли беспорядки и погибли люди, в настоящий момент находятся около 3200 российских туристов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Коломбо.Там напомнили, что в настоящее время власти принимают меры для нормализации ситуации в стране и возвращения политических процессов в конституционное русло.Накануне российский МИД не рекомендовал россиянам на Шри-Ланке покидать места проживания до отмены комендантского часа. В сообщении МИД РФ со ссылкой на посольство указал, что "обстановка в курортных районах острова спокойная".С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Для разгона полиция применила водомёты и слезоточивый газ. В результате беспорядков девять человек, в том числе двое полицейских, погибли и более 240 получили ранения.
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туризм, новости - туризм, шри-ланка, россия, туристы, отдых на море
12:54 12.05.2022 (обновлено: 12:57 12.05.2022)
 
На охваченной кризисом Шри-Ланке отдыхают более трех тысяч россиян

На охваченной кризисом Шри-Ланке отдыхает 3,2 тысячи россиян, сообщает посольство РФ

© AFP 2022 / Ishara S. KodikaraАвтобус, сгоревший во время антиправительственных демонстраций в Коломбо, Шри-Ланка
Автобус, сгоревший во время антиправительственных демонстраций в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На Шри-Ланке, где ранее произошли беспорядки и погибли люди, в настоящий момент находятся около 3200 российских туристов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Коломбо.
Там напомнили, что в настоящее время власти принимают меры для нормализации ситуации в стране и возвращения политических процессов в конституционное русло.
Накануне российский МИД не рекомендовал россиянам на Шри-Ланке покидать места проживания до отмены комендантского часа. В сообщении МИД РФ со ссылкой на посольство указал, что "обстановка в курортных районах острова спокойная".
С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Для разгона полиция применила водомёты и слезоточивый газ. В результате беспорядков девять человек, в том числе двое полицейских, погибли и более 240 получили ранения.
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