https://ria.ru/20220512/shri-lanka-1788086966.html
Эксперты рассказали, что делать оставшимся на Шри-Ланке российским туристам
Эксперты рассказали, что делать оставшимся на Шри-Ланке российским туристам - РИА Новости, 12.05.2022
Эксперты рассказали, что делать оставшимся на Шри-Ланке российским туристам
Несколько сотен организованных российских туристов сейчас находятся на Шри-Ланке, их отдых продолжается в обычном режиме, сообщили РИА Новости в Ассоциации... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:54
2022-05-12T16:54
2022-05-12T16:54
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коломбо
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Несколько сотен организованных российских туристов сейчас находятся на Шри-Ланке, их отдых продолжается в обычном режиме, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Эксперты также уточнили, что протесты на Шри-Ланке проходят вдали от туристических зон и не влияют на отдых россиян.Как пояснили РИА Новости в компании "Интурист", иностранцам советуют оставаться в отелях и пользоваться их инфраструктурой. "Выезжать за пределы гостиниц рекомендовано только в составе организованных групп на официальных трансферах. По всем вопросам необходимо обращаться к представителям нашего принимающего офиса на Шри-Ланке", — уточнили в компании.В пресс-службе "Русского экспресса" также сообщили, что туристов в меньшей мере затрагивают события, происходящие в стране. "На Шри-Ланке сейчас безопасно отдыхать, если гости проводят время в отеле или ездят на экскурсии с официальными представителями, не вступают в протесты, конфликты с армией, полицией и местными жителями, не идут на неоправданный риск. Можно без проблем покидать отели, но все закрыто", — указали в компании.
https://ria.ru/20220512/shri-lanka-1788088957.html
https://ria.ru/20220511/shri-lanka-1787871598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, шри-ланка, россия, коломбо, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Эксперты рассказали, что делать оставшимся на Шри-Ланке российским туристам
Эксперты объяснили, как отдыхать российским туристам, остающимся на Шри-Ланке
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Несколько сотен организованных российских туристов сейчас находятся на Шри-Ланке, их отдых продолжается в обычном режиме, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Эксперты также уточнили, что протесты на Шри-Ланке проходят вдали от туристических зон и не влияют на отдых россиян.
Как пояснили РИА Новости в компании "Интурист", иностранцам советуют оставаться в отелях и пользоваться их инфраструктурой. "Выезжать за пределы гостиниц рекомендовано только в составе организованных групп на официальных трансферах. По всем вопросам необходимо обращаться к представителям нашего принимающего офиса на Шри-Ланке", — уточнили в компании.
"Вчера сообщалось, что главные туристические достопримечательности, такие как Полоннарува, Сигирия и, например, храм Зуба Будды на острове продолжают принимать гостей и верующих в штатном режиме", — добавили в "Интуристе", уточнив, что путешественникам лучше избегать поездок в Коломбо, где проходят беспорядки.
В пресс-службе "Русского экспресса" также сообщили, что туристов в меньшей мере затрагивают события, происходящие в стране.
"На Шри-Ланке сейчас безопасно отдыхать, если гости проводят время в отеле или ездят на экскурсии с официальными представителями, не вступают в протесты, конфликты с армией, полицией и местными жителями, не идут на неоправданный риск. Можно без проблем покидать отели, но все закрыто", — указали в компании.