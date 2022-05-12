https://ria.ru/20220512/shri-lanka-1788086966.html

Эксперты рассказали, что делать оставшимся на Шри-Ланке российским туристам

Эксперты рассказали, что делать оставшимся на Шри-Ланке российским туристам - РИА Новости, 12.05.2022

Эксперты рассказали, что делать оставшимся на Шри-Ланке российским туристам

Несколько сотен организованных российских туристов сейчас находятся на Шри-Ланке, их отдых продолжается в обычном режиме, сообщили РИА Новости в Ассоциации... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:54

2022-05-12T16:54

2022-05-12T16:54

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Несколько сотен организованных российских туристов сейчас находятся на Шри-Ланке, их отдых продолжается в обычном режиме, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Эксперты также уточнили, что протесты на Шри-Ланке проходят вдали от туристических зон и не влияют на отдых россиян.Как пояснили РИА Новости в компании "Интурист", иностранцам советуют оставаться в отелях и пользоваться их инфраструктурой. "Выезжать за пределы гостиниц рекомендовано только в составе организованных групп на официальных трансферах. По всем вопросам необходимо обращаться к представителям нашего принимающего офиса на Шри-Ланке", — уточнили в компании.В пресс-службе "Русского экспресса" также сообщили, что туристов в меньшей мере затрагивают события, происходящие в стране. "На Шри-Ланке сейчас безопасно отдыхать, если гости проводят время в отеле или ездят на экскурсии с официальными представителями, не вступают в протесты, конфликты с армией, полицией и местными жителями, не идут на неоправданный риск. Можно без проблем покидать отели, но все закрыто", — указали в компании.

https://ria.ru/20220512/shri-lanka-1788088957.html

https://ria.ru/20220511/shri-lanka-1787871598.html

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Лана Баева

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