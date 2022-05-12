Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, что делать оставшимся на Шри-Ланке российским туристам - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220512/shri-lanka-1788086966.html
Эксперты рассказали, что делать оставшимся на Шри-Ланке российским туристам
Эксперты рассказали, что делать оставшимся на Шри-Ланке российским туристам - РИА Новости, 12.05.2022
Эксперты рассказали, что делать оставшимся на Шри-Ланке российским туристам
Несколько сотен организованных российских туристов сейчас находятся на Шри-Ланке, их отдых продолжается в обычном режиме, сообщили РИА Новости в Ассоциации... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:54
2022-05-12T16:54
туризм
туризм
новости - туризм
шри-ланка
россия
коломбо
ассоциация туроператоров россии (атор)
интурист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787891371_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_a8b8a8d16a58cceac2db0473aaa1602c.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Несколько сотен организованных российских туристов сейчас находятся на Шри-Ланке, их отдых продолжается в обычном режиме, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Эксперты также уточнили, что протесты на Шри-Ланке проходят вдали от туристических зон и не влияют на отдых россиян.Как пояснили РИА Новости в компании "Интурист", иностранцам советуют оставаться в отелях и пользоваться их инфраструктурой. "Выезжать за пределы гостиниц рекомендовано только в составе организованных групп на официальных трансферах. По всем вопросам необходимо обращаться к представителям нашего принимающего офиса на Шри-Ланке", — уточнили в компании.В пресс-службе "Русского экспресса" также сообщили, что туристов в меньшей мере затрагивают события, происходящие в стране. "На Шри-Ланке сейчас безопасно отдыхать, если гости проводят время в отеле или ездят на экскурсии с официальными представителями, не вступают в протесты, конфликты с армией, полицией и местными жителями, не идут на неоправданный риск. Можно без проблем покидать отели, но все закрыто", — указали в компании.
https://ria.ru/20220512/shri-lanka-1788088957.html
https://ria.ru/20220511/shri-lanka-1787871598.html
шри-ланка
россия
коломбо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787891371_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_db44d9a06c97dbb4d85efc1c99910eef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, шри-ланка, россия, коломбо, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, туристы, куда можно лететь, отдых на море
16:54 12.05.2022
 
Эксперты рассказали, что делать оставшимся на Шри-Ланке российским туристам

Эксперты объяснили, как отдыхать российским туристам, остающимся на Шри-Ланке

© AP Photo / Eranga JayawardenaВоенные на улице Коломбо
Военные на улице Коломбо - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Несколько сотен организованных российских туристов сейчас находятся на Шри-Ланке, их отдых продолжается в обычном режиме, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Эксперты также уточнили, что протесты на Шри-Ланке проходят вдали от туристических зон и не влияют на отдых россиян.
Как пояснили РИА Новости в компании "Интурист", иностранцам советуют оставаться в отелях и пользоваться их инфраструктурой. "Выезжать за пределы гостиниц рекомендовано только в составе организованных групп на официальных трансферах. По всем вопросам необходимо обращаться к представителям нашего принимающего офиса на Шри-Ланке", — уточнили в компании.
"Вчера сообщалось, что главные туристические достопримечательности, такие как Полоннарува, Сигирия и, например, храм Зуба Будды на острове продолжают принимать гостей и верующих в штатном режиме", — добавили в "Интуристе", уточнив, что путешественникам лучше избегать поездок в Коломбо, где проходят беспорядки.
Автобус, сгоревший во время антиправительственных демонстраций в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12:54Туризм
На охваченной кризисом Шри-Ланке отдыхают более трех тысяч россиян
В пресс-службе "Русского экспресса" также сообщили, что туристов в меньшей мере затрагивают события, происходящие в стране.
"На Шри-Ланке сейчас безопасно отдыхать, если гости проводят время в отеле или ездят на экскурсии с официальными представителями, не вступают в протесты, конфликты с армией, полицией и местными жителями, не идут на неоправданный риск. Можно без проблем покидать отели, но все закрыто", — указали в компании.
Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 13:02Туризм
На Шри-Ланке туристам объяснили, как перемещаться в комендантский час
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмШри-ЛанкаРоссияКоломбоАссоциация туроператоров России (АТОР)Интуристтуристыкуда можно лететьотдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала