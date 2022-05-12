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Украинские школы используются в военных целях, подтвердили в ООН - РИА Новости, 12.05.2022
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Украинские школы используются в военных целях, подтвердили в ООН
Украинские школы используются в военных целях, подтвердили в ООН - РИА Новости, 12.05.2022
Украинские школы используются в военных целях, подтвердили в ООН
ООН располагает данными об использовании зданий школ на Украине в военных целях, сообщил на заседании СБ ООН заместитель гендиректора по программам ЮНИСЕФ Омар... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:24
2022-05-12T19:00
в мире
михаил мизинцев
владимир путин
украина
россия
юнисеф
оон
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ООН, 12 мая – РИА Новости. ООН располагает данными об использовании зданий школ на Украине в военных целях, сообщил на заседании СБ ООН заместитель гендиректора по программам ЮНИСЕФ Омар Абди.Ранее руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики и иностранные наемники продолжают размещать опорные пункты и вооружение в учебных заведениях в Винницкой и Харьковской областях."Школы продолжают подвергаться нападениям и использоваться для военных целей", - заявил Абди.Учебные заведения "по всей стране пострадали от тяжелой артиллерии, авиаударов и другого оружия взрывного действия", отметил Абди."Школы используются в качестве информационных центров, укрытий, центров снабжения или в военных целях, что окажет долгосрочное воздействие на возвращение детей к образованию", - сказал Абди.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/vsu-1787798752.html
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в мире, михаил мизинцев, владимир путин, украина, россия, юнисеф, оон
18:24 12.05.2022 (обновлено: 19:00 12.05.2022)
 
Украинские школы используются в военных целях, подтвердили в ООН

В ООН подтвердили, что украинские школы используются в военных целях

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 мая – РИА Новости. ООН располагает данными об использовании зданий школ на Украине в военных целях, сообщил на заседании СБ ООН заместитель гендиректора по программам ЮНИСЕФ Омар Абди.
Ранее руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики и иностранные наемники продолжают размещать опорные пункты и вооружение в учебных заведениях в Винницкой и Харьковской областях.
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"Школы продолжают подвергаться нападениям и использоваться для военных целей", - заявил Абди.
Учебные заведения "по всей стране пострадали от тяжелой артиллерии, авиаударов и другого оружия взрывного действия", отметил Абди.
"Школы используются в качестве информационных центров, укрытий, центров снабжения или в военных целях, что окажет долгосрочное воздействие на возвращение детей к образованию", - сказал Абди.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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