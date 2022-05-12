https://ria.ru/20220512/shakhta-1788131109.html

Ростехнадзор приостановил работы на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе

Ростехнадзор приостановил работы на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе - РИА Новости, 12.05.2022

Ростехнадзор приостановил работы на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе

Ростехнадзор временно приостановил ведение горных работ на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе, где во вторник из-за задымления ленточного конвейера проводилась... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:58

2022-05-12T14:58

2022-05-12T14:58

россия

происшествия

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 12 мая – РИА Новости. Ростехнадзор временно приостановил ведение горных работ на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе, где во вторник из-за задымления ленточного конвейера проводилась эвакуация горняков, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль."На ведение работ в подземных выработках филиал "Шахта "Ерунаковская-VIII" АО "ОУК "Южкузбассуголь": допущено задымление горных выработок; выработки в пылевзрывоопасном состоянии. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", – написал Виль в своем Telegram-канале.На шахте "Ерунаковская-8" 25 апреля произошла авария из-за прорыва воды с частичным обрушением горной массы, один человек погиб. В тот момент в шахте находились 284 человека, на аварийном участке – двое рабочих, один из них самостоятельно вышел.

https://ria.ru/20220425/shakhta-1785251281.html

россия

кемеровская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), кемеровская область