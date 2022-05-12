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Ростехнадзор приостановил работы на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе - РИА Новости, 12.05.2022
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Ростехнадзор приостановил работы на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе
Ростехнадзор приостановил работы на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе - РИА Новости, 12.05.2022
Ростехнадзор приостановил работы на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе
Ростехнадзор временно приостановил ведение горных работ на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе, где во вторник из-за задымления ленточного конвейера проводилась... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:58
2022-05-12T14:58
россия
происшествия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 12 мая – РИА Новости. Ростехнадзор временно приостановил ведение горных работ на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе, где во вторник из-за задымления ленточного конвейера проводилась эвакуация горняков, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль."На ведение работ в подземных выработках филиал "Шахта "Ерунаковская-VIII" АО "ОУК "Южкузбассуголь": допущено задымление горных выработок; выработки в пылевзрывоопасном состоянии. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", – написал Виль в своем Telegram-канале.На шахте "Ерунаковская-8" 25 апреля произошла авария из-за прорыва воды с частичным обрушением горной массы, один человек погиб. В тот момент в шахте находились 284 человека, на аварийном участке – двое рабочих, один из них самостоятельно вышел.
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россия
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россия, происшествия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), кемеровская область
14:58 12.05.2022
 
Ростехнадзор приостановил работы на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе

Ростехнадзор приостановил работы на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе, где было задымление

© РИА Новости / Константин МихальчевскийШахтер в забое шахты
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Шахтер в забое шахты . Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 12 мая – РИА Новости. Ростехнадзор временно приостановил ведение горных работ на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе, где во вторник из-за задымления ленточного конвейера проводилась эвакуация горняков, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.
"На ведение работ в подземных выработках филиал "Шахта "Ерунаковская-VIII" АО "ОУК "Южкузбассуголь": допущено задымление горных выработок; выработки в пылевзрывоопасном состоянии. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", – написал Виль в своем Telegram-канале.
На шахте "Ерунаковская-8" 25 апреля произошла авария из-за прорыва воды с частичным обрушением горной массы, один человек погиб. В тот момент в шахте находились 284 человека, на аварийном участке – двое рабочих, один из них самостоятельно вышел.
Шахта - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 09:45
На шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе произошла авария на водоотливе
 
РоссияПроисшествияФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Кемеровская область
 
 
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