https://ria.ru/20220512/sezon-1788141635.html
Крым готов к курортному сезону, сообщил Аксенов
Крым готов к курортному сезону, сообщил Аксенов - РИА Новости, 12.05.2022
Крым готов к курортному сезону, сообщил Аксенов
Курортный сезон в Крыму состоится, несмотря на закрытое авиасообщение, разработана новая логистическая цепочка, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:29
2022-05-12T15:29
2022-05-12T15:30
симферополь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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республика крым
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Курортный сезон в Крыму состоится, несмотря на закрытое авиасообщение, разработана новая логистическая цепочка, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма подчеркнул, что главная задача органов власти всех уровней – совместно обеспечить безопасность жителей и гостей полуострова.Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 19 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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симферополь
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РИА Новости
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симферополь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, туризм, республика крым
15:29 12.05.2022 (обновлено: 15:30 12.05.2022)
Крым готов к курортному сезону, сообщил Аксенов
Глава республики Крым Аксенов: сезон состоится, несмотря на логистические сложности