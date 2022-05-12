https://ria.ru/20220512/sezon-1788141635.html

Крым готов к курортному сезону, сообщил Аксенов

Крым готов к курортному сезону, сообщил Аксенов - РИА Новости, 12.05.2022

Крым готов к курортному сезону, сообщил Аксенов

Курортный сезон в Крыму состоится, несмотря на закрытое авиасообщение, разработана новая логистическая цепочка, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:29

2022-05-12T15:29

2022-05-12T15:30

симферополь

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

туризм

республика крым

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Курортный сезон в Крыму состоится, несмотря на закрытое авиасообщение, разработана новая логистическая цепочка, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма подчеркнул, что главная задача органов власти всех уровней – совместно обеспечить безопасность жителей и гостей полуострова.Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 19 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20220512/polety-1788045525.html

симферополь

республика крым

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симферополь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, туризм, республика крым