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Крым готов к курортному сезону, сообщил Аксенов - РИА Новости, 12.05.2022
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Туризм
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Крым готов к курортному сезону, сообщил Аксенов
Крым готов к курортному сезону, сообщил Аксенов - РИА Новости, 12.05.2022
Крым готов к курортному сезону, сообщил Аксенов
Курортный сезон в Крыму состоится, несмотря на закрытое авиасообщение, разработана новая логистическая цепочка, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:29
2022-05-12T15:30
симферополь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
туризм
республика крым
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Курортный сезон в Крыму состоится, несмотря на закрытое авиасообщение, разработана новая логистическая цепочка, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма подчеркнул, что главная задача органов власти всех уровней – совместно обеспечить безопасность жителей и гостей полуострова.Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 19 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://ria.ru/20220512/polety-1788045525.html
симферополь
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симферополь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, туризм, республика крым
15:29 12.05.2022 (обновлено: 15:30 12.05.2022)
 
Крым готов к курортному сезону, сообщил Аксенов

Глава республики Крым Аксенов: сезон состоится, несмотря на логистические сложности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВершина горы Ай-Петри, республика Крым
Вершина горы Ай-Петри, республика Крым - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вершина горы Ай-Петри, республика Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Курортный сезон в Крыму состоится, несмотря на закрытое авиасообщение, разработана новая логистическая цепочка, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Каждый объект размещения разрабатывает собственную логистическую цепочку. В основном, используются аэропорты в Минеральных Водах и Ставрополье с дальнейшим переездом до Керчи или Симферополя автомобильным или железнодорожным транспортом. Однако, несмотря на определенные сложности, курортный сезон состоится", - сказал Аксенов, слова которого приводит его пресс-служба.
Глава Крыма подчеркнул, что главная задача органов власти всех уровней – совместно обеспечить безопасность жителей и гостей полуострова.
Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 19 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
09:15Туризм
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 19 мая
 
ТуризмСимферопольФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОбществоТуризмРеспублика Крым
 
 
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