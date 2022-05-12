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Проект центра селекции и семеноводства создадут в Белгородской области - РИА Новости, 12.05.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220512/selektsiya-1788177809.html
Проект центра селекции и семеноводства создадут в Белгородской области
Проект центра селекции и семеноводства создадут в Белгородской области - РИА Новости, 12.05.2022
Проект центра селекции и семеноводства создадут в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить комплексный проект по созданию в регионе центра селекции и семеноводства... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T17:43
2022-05-12T17:43
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить комплексный проект по созданию в регионе центра селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений, сообщает в четверг облправительство.Представители сельскохозяйственных предприятий и научного сообщества презентовали губернатору на базе Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина свои предложения по созданию в регионе федерального центра селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений."Я точно не собираюсь упускать возможность создания центра селекции и семеноводства федерального уровня на территории нашего региона. Чтобы получить федеральное финансирование, нам необходимо составить понятный проект с дорожной картой и картой рисков. Для согласования окончательного проекта предлагаю через неделю снова собрать рабочую группу, в состав которой войдут научные сотрудники и представители бизнеса", — сказал Гладков.Как отмечают власти региона, необходимость создания такого центра продиктована, в первую очередь, внешнеэкономическими факторами. В частности, сельхозпроизводители намерены снизить зависимость от поставок импортных сортов и гибридов, а в перспективе — отказаться от них полностью. Основной задачей центра селекции станет обеспечение АПК Белгородской области и всей страны семенами собственного производства.Губернатор оценил возможности полевого стационара аграрного университета, который предназначен для изучения влияния различных факторов на сельскохозяйственные культуры. При этом снижается риск экономических потерь, так как сельхозпроизводители не используют для экспериментов площади, которые приносят гарантированный урожай. Кроме того, Гладков посетил лабораторию молекулярной генетики и ознакомился с передовыми видами уборочной техники. Именно научная инфраструктура Белгородского аграрного университета станет фундаментом для развития федерального центра селекции. Предполагается, что в структуру будущего центра также войдут семеноводческие предприятия области и "Белгородский ФАНЦ РАН", а курировать работу специалистов будет региональный Минсельхоз.
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вячеслав гладков
17:43 12.05.2022
 

Проект центра селекции и семеноводства создадут в Белгородской области

© Фото : правительство Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : правительство Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить комплексный проект по созданию в регионе центра селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений, сообщает в четверг облправительство.
Представители сельскохозяйственных предприятий и научного сообщества презентовали губернатору на базе Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина свои предложения по созданию в регионе федерального центра селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений.
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Между Белгородом и Воронежем начал курсировать рельсовый автобус
"Я точно не собираюсь упускать возможность создания центра селекции и семеноводства федерального уровня на территории нашего региона. Чтобы получить федеральное финансирование, нам необходимо составить понятный проект с дорожной картой и картой рисков. Для согласования окончательного проекта предлагаю через неделю снова собрать рабочую группу, в состав которой войдут научные сотрудники и представители бизнеса", — сказал Гладков.
Как отмечают власти региона, необходимость создания такого центра продиктована, в первую очередь, внешнеэкономическими факторами. В частности, сельхозпроизводители намерены снизить зависимость от поставок импортных сортов и гибридов, а в перспективе — отказаться от них полностью. Основной задачей центра селекции станет обеспечение АПК Белгородской области и всей страны семенами собственного производства.
"Белгородская область располагает всей необходимой инфраструктурой и благоприятными условиями для создания центра: комфортный климат, богатый научный потенциал, большое количество сельскохозяйственных предприятий, высококлассные специалисты", - говорится в сообщении.
Губернатор оценил возможности полевого стационара аграрного университета, который предназначен для изучения влияния различных факторов на сельскохозяйственные культуры. При этом снижается риск экономических потерь, так как сельхозпроизводители не используют для экспериментов площади, которые приносят гарантированный урожай. Кроме того, Гладков посетил лабораторию молекулярной генетики и ознакомился с передовыми видами уборочной техники. Именно научная инфраструктура Белгородского аграрного университета станет фундаментом для развития федерального центра селекции. Предполагается, что в структуру будущего центра также войдут семеноводческие предприятия области и "Белгородский ФАНЦ РАН", а курировать работу специалистов будет региональный Минсельхоз.
 
Белгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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