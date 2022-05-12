https://ria.ru/20220512/sberbank-1788117890.html

Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины

Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины - РИА Новости, 12.05.2022

Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины

Сбербанк после решения СНБО о принудительном изъятии его активов инициирует инвестиционный арбитраж против Украины. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:15

2022-05-12T14:15

2022-05-12T16:26

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украина

сбербанк россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сбербанк после решения СНБО о принудительном изъятии его активов инициирует инвестиционный арбитраж против Украины.Такая реакция стала ответом на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка и ВЭБ.РФ. Этой процедуре также подлежат финансовые активы их дочерних компаний.В корпорации ВЭБ, в свою очередь, заявили о намерении получить компенсацию за убытки из-за экспроприации активов через международные арбитражные суды.Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании из-за российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220430/aktivy-1786280376.html

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786553183.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, украина, сбербанк россии, ситуация в днр и лнр, вэб.рф (вэб)