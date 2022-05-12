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Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины - РИА Новости, 12.05.2022
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Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины
Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины - РИА Новости, 12.05.2022
Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины
Сбербанк после решения СНБО о принудительном изъятии его активов инициирует инвестиционный арбитраж против Украины. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:15
2022-05-12T16:26
экономика
россия
украина
сбербанк россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сбербанк после решения СНБО о принудительном изъятии его активов инициирует инвестиционный арбитраж против Украины.Такая реакция стала ответом на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка и ВЭБ.РФ. Этой процедуре также подлежат финансовые активы их дочерних компаний.В корпорации ВЭБ, в свою очередь, заявили о намерении получить компенсацию за убытки из-за экспроприации активов через международные арбитражные суды.Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании из-за российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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экономика, россия, украина, сбербанк россии, ситуация в днр и лнр, вэб.рф (вэб)
14:15 12.05.2022 (обновлено: 16:26 12.05.2022)
 
Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины

Сбербанк инициирует арбитраж против Украины после решения СНБО об изъятии активов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВход в офис Сбербанка
Вход в офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сбербанк после решения СНБО о принудительном изъятии его активов инициирует инвестиционный арбитраж против Украины.

"ПАО "Сбербанк" инициирует инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством России и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.98", — говорится в сообщении банка.

Такая реакция стала ответом на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка и ВЭБ.РФ. Этой процедуре также подлежат финансовые активы их дочерних компаний.
В корпорации ВЭБ, в свою очередь, заявили о намерении получить компенсацию за убытки из-за экспроприации активов через международные арбитражные суды.
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В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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