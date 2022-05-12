https://ria.ru/20220512/sberbank-1788117890.html
Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины
Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины - РИА Новости, 12.05.2022
Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины
Сбербанк после решения СНБО о принудительном изъятии его активов инициирует инвестиционный арбитраж против Украины. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:15
2022-05-12T14:15
2022-05-12T16:26
экономика
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украина
сбербанк россии
ситуация в днр и лнр
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сбербанк после решения СНБО о принудительном изъятии его активов инициирует инвестиционный арбитраж против Украины.Такая реакция стала ответом на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка и ВЭБ.РФ. Этой процедуре также подлежат финансовые активы их дочерних компаний.В корпорации ВЭБ, в свою очередь, заявили о намерении получить компенсацию за убытки из-за экспроприации активов через международные арбитражные суды.Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании из-за российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220430/aktivy-1786280376.html
https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786553183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, сбербанк россии, ситуация в днр и лнр, вэб.рф (вэб)
14:15 12.05.2022 (обновлено: 16:26 12.05.2022)
Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины
Сбербанк инициирует арбитраж против Украины после решения СНБО об изъятии активов
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сбербанк после решения СНБО о принудительном изъятии его активов инициирует инвестиционный арбитраж против Украины.
"ПАО "Сбербанк" инициирует инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством России и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.98", — говорится в сообщении банка.
Такая реакция стала ответом на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины
о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка
и ВЭБ.РФ. Этой процедуре также подлежат финансовые активы их дочерних компаний.
В корпорации ВЭБ, в свою очередь, заявили о намерении получить компенсацию за убытки из-за экспроприации активов через международные арбитражные суды.
Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании из-за российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.
В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.