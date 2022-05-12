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Санкции против России не принесут мир на Украину, заявили в Китае - РИА Новости, 12.05.2022
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Санкции против России не принесут мир на Украину, заявили в Китае
Санкции против России не принесут мир на Украину, заявили в Китае - РИА Новости, 12.05.2022
Санкции против России не принесут мир на Украину, заявили в Китае
Санкции против России не принесут мира на Украину, они повлекут лишь энергетический, продовольственный и финансовый кризис в мире, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:26
2022-05-12T18:52
в мире
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украина
китай
санкции
санкции в отношении россии
оон
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ООН, 12 мая – РИА Новости. Санкции против России не принесут мира на Украину, они повлекут лишь энергетический, продовольственный и финансовый кризис в мире, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при ООН Дай Бин."Санкции не принесут мира, а только усилят рост цен, запустят продовольственный, энергетический и финансовый кризисы по всему миру. И дети всего мира будут страдать от последствий санкций", - сказал Дай Бин.По его словам, Китай еще раз призывает стороны быть рациональными и проявлять сдержанность, преодолевать предубеждения и прилагать усилия для скорейшего разрешения кризиса на Украине.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788179145.html
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в мире, россия, украина, китай, санкции, санкции в отношении россии, оон
18:26 12.05.2022 (обновлено: 18:52 12.05.2022)
 
Санкции против России не принесут мир на Украину, заявили в Китае

Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин: санкции против России не принесут мир на Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ООН, 12 мая – РИА Новости. Санкции против России не принесут мира на Украину, они повлекут лишь энергетический, продовольственный и финансовый кризис в мире, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при ООН Дай Бин.
"Санкции не принесут мира, а только усилят рост цен, запустят продовольственный, энергетический и финансовый кризисы по всему миру. И дети всего мира будут страдать от последствий санкций", - сказал Дай Бин.
Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 17:36
В Китае предупредили Запад о последствиях расширения НАТО
По его словам, Китай еще раз призывает стороны быть рациональными и проявлять сдержанность, преодолевать предубеждения и прилагать усилия для скорейшего разрешения кризиса на Украине.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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