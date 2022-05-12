https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788190900.html

Санкции против России не принесут мир на Украину, заявили в Китае

Санкции против России не принесут мир на Украину, заявили в Китае - РИА Новости, 12.05.2022

Санкции против России не принесут мир на Украину, заявили в Китае

Санкции против России не принесут мира на Украину, они повлекут лишь энергетический, продовольственный и финансовый кризис в мире, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:26

2022-05-12T18:26

2022-05-12T18:52

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санкции в отношении россии

оон

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ООН, 12 мая – РИА Новости. Санкции против России не принесут мира на Украину, они повлекут лишь энергетический, продовольственный и финансовый кризис в мире, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при ООН Дай Бин."Санкции не принесут мира, а только усилят рост цен, запустят продовольственный, энергетический и финансовый кризисы по всему миру. И дети всего мира будут страдать от последствий санкций", - сказал Дай Бин.По его словам, Китай еще раз призывает стороны быть рациональными и проявлять сдержанность, преодолевать предубеждения и прилагать усилия для скорейшего разрешения кризиса на Украине.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788179145.html

https://ria.ru/20220512/nato-1788028251.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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