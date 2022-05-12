https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788110809.html
Путин: амбиции Запада, вводящего санкции, бьют по народам Европы и США
Путин: амбиции Запада, вводящего санкции, бьют по народам Европы и США - РИА Новости, 12.05.2022
Путин: амбиции Запада, вводящего санкции, бьют по народам Европы и США
Авторы санкций Запада против РФ руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по экономикам и народам Европы и США, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:47
2022-05-12T13:47
2022-05-12T17:56
экономика
россия
владимир путин
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788122549_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_346252236ecde0ed7ed4d3181fa42381.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Авторы санкций Запада против РФ руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по экономикам и народам Европы и США, заявил президент РФ Владимир Путин."Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это, прежде всего, по резкому росту инфляции в Европе", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он отметил, что в отдельных странах она вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788122549_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cd6b26d26f5d1aa756b65f43adb6a0fb.jpg
Владимир Путин рассказал о последствиях европейской санкционной "одержимости"
Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.
2022-05-12T13:47
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, санкции
13:47 12.05.2022 (обновлено: 17:56 12.05.2022)
Путин: амбиции Запада, вводящего санкции, бьют по народам Европы и США
Путин заявил, что санкции Запада больше бьют по экономикам и гражданам его стран
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Авторы санкций Запада против РФ руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по экономикам и народам Европы и США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это, прежде всего, по резкому росту инфляции в Европе", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он отметил, что в отдельных странах она вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.