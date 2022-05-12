https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788110809.html

Путин: амбиции Запада, вводящего санкции, бьют по народам Европы и США

Путин: амбиции Запада, вводящего санкции, бьют по народам Европы и США - РИА Новости, 12.05.2022

Путин: амбиции Запада, вводящего санкции, бьют по народам Европы и США

Авторы санкций Запада против РФ руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по экономикам и народам Европы и США, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:47

2022-05-12T13:47

2022-05-12T17:56

экономика

россия

владимир путин

санкции

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Авторы санкций Запада против РФ руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по экономикам и народам Европы и США, заявил президент РФ Владимир Путин."Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это, прежде всего, по резкому росту инфляции в Европе", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он отметил, что в отдельных странах она вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Путин рассказал о последствиях европейской санкционной "одержимости" Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. 2022-05-12T13:47 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, санкции