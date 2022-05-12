https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788110215.html
Россия справляется с санкционной политикой Запада, заявил Путин
Россия справляется с санкционной политикой Запада, заявил Путин - РИА Новости, 12.05.2022
Россия справляется с санкционной политикой Запада, заявил Путин
Россия справляется с внешними вызовами, спровоцированными санкциями Запада, инфляция в стране замедляется, приближается к целевым показателям ЦБ, заявил... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:45
2022-05-12T13:45
2022-05-12T14:01
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия справляется с внешними вызовами, спровоцированными санкциями Запада, инфляция в стране замедляется, приближается к целевым показателям ЦБ, заявил президент РФ Владимир Путин."Постепенно замедляется инфляция, за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента - это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции", - подчеркнул президент на совещании по экономическим вопросам и добавил, что Россия "уверенно справляется с внешними вызовами".
https://ria.ru/20220511/tsb-1788012525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
13:45 12.05.2022 (обновлено: 14:01 12.05.2022)
Россия справляется с санкционной политикой Запада, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия справляется с санкционной политикой Запада