https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788110215.html

Россия справляется с санкционной политикой Запада, заявил Путин

Россия справляется с санкционной политикой Запада, заявил Путин - РИА Новости, 12.05.2022

Россия справляется с санкционной политикой Запада, заявил Путин

Россия справляется с внешними вызовами, спровоцированными санкциями Запада, инфляция в стране замедляется, приближается к целевым показателям ЦБ, заявил... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:45

2022-05-12T13:45

2022-05-12T14:01

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия справляется с внешними вызовами, спровоцированными санкциями Запада, инфляция в стране замедляется, приближается к целевым показателям ЦБ, заявил президент РФ Владимир Путин."Постепенно замедляется инфляция, за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента - это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции", - подчеркнул президент на совещании по экономическим вопросам и добавил, что Россия "уверенно справляется с внешними вызовами".

https://ria.ru/20220511/tsb-1788012525.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия