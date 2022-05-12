https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788109703.html
Санкции против России провоцируют глобальный кризис, заявил Путин
Санкции против России провоцируют глобальный кризис, заявил Путин - РИА Новости, 12.05.2022
Санкции против России провоцируют глобальный кризис, заявил Путин
Авторы санкций Запада против РФ руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по экономикам и народам Европы и США, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:44
2022-05-12T13:44
2022-05-12T14:22
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Авторы санкций Запада против РФ руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по экономикам и народам Европы и США, заявил президент РФ Владимир Путин."Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это, прежде всего, по резкому росту инфляции в Европе", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он отметил, что в отдельных странах она вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.
https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788048814.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Санкции провоцируют глобальный кризис"
Путин провел совещания по экономическим вопросам. Затронул вопрос о санкциях в отношении России.
2022-05-12T13:44
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин
13:44 12.05.2022 (обновлено: 14:22 12.05.2022)
Санкции против России провоцируют глобальный кризис, заявил Путин
Президент Путин: санкции против России провоцируют глобальный экономический кризис