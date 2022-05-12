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Немецкий профессор объяснил, почему Европа не навредит России - РИА Новости, 12.05.2022
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Немецкий профессор объяснил, почему Европа не навредит России
Немецкий профессор объяснил, почему Европа не навредит России - РИА Новости, 12.05.2022
Немецкий профессор объяснил, почему Европа не навредит России
Санкции в отношении российских энергоресурсов представляют для Москвы гораздо меньшую угрозу, чем утверждают немецкие политики, пишет Deutsche Wirtschafts... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:03
2022-05-12T12:37
экономика
цены на нефть
россия
газпромбанк
еврокомиссия
санкции в отношении россии
германия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Санкции в отношении российских энергоресурсов представляют для Москвы гораздо меньшую угрозу, чем утверждают немецкие политики, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на профессора экономики Марселя Тума."У России нет никакой необходимости в немедленной продаже нефти или газа. В отличие, например, от скоропортящейся сельскохозяйственной продукции, эти ресурсы легко хранятся в земле, не теряя при этом ценности", — заявил экономист. Он считает, что в условиях заморозки зарубежных счетов Москве даже выгоднее сохранять нефть и газ, чем конвертировать их в денежный капитал. Кроме того, по словам Тума, европейские чиновники надеются, что эмбарго приведет к проблемам с ликвидностью в России, однако и этого не будет, поскольку в распоряжении российских властей все еще остаются сотни миллиардов долларов.Таким образом, в нынешних условиях эмбарго на энергоносители не повлияет на Москву, а вот европейская экономика пострадает от этого очень сильно, заключил эксперт.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220512/evropa-1788050833.html
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экономика, цены на нефть, россия, газпромбанк, еврокомиссия, санкции в отношении россии, германия
12:03 12.05.2022 (обновлено: 12:37 12.05.2022)
 
Немецкий профессор объяснил, почему Европа не навредит России

Немецкий профессор Тум заявил, что санкции навредят России меньше, чем утверждают в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Санкции в отношении российских энергоресурсов представляют для Москвы гораздо меньшую угрозу, чем утверждают немецкие политики, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на профессора экономики Марселя Тума.
России нет никакой необходимости в немедленной продаже нефти или газа. В отличие, например, от скоропортящейся сельскохозяйственной продукции, эти ресурсы легко хранятся в земле, не теряя при этом ценности", — заявил экономист.
Он считает, что в условиях заморозки зарубежных счетов Москве даже выгоднее сохранять нефть и газ, чем конвертировать их в денежный капитал. Кроме того, по словам Тума, европейские чиновники надеются, что эмбарго приведет к проблемам с ликвидностью в России, однако и этого не будет, поскольку в распоряжении российских властей все еще остаются сотни миллиардов долларов.
Таким образом, в нынешних условиях эмбарго на энергоносители не повлияет на Москву, а вот европейская экономика пострадает от этого очень сильно, заключил эксперт.
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После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияГазпромбанкЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииГермания
 
 
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