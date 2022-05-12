10:00 12.05.2022 (обновлено: 12:34 12.05.2022)
Немецкая медицинская компания отказалась уходить из России
Глава Fresenius Штурм назвал невозможным отказ в медицинском обслуживании россиянам
Руководитель немецкой медицинской компании Fresenius Стефан Штурм. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Немецкая медицинская компания Fresenius не будет уходить из России, заявил ее глава Стефан Штурм в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы не можем ставить одну жизнь выше другой", — сказал он, назвав невозможным отказывать в медицинском обслуживании российским пациентам.
Кроме того, Штурм предупредил о серьезных и непредсказуемых последствиях эмбарго на российский газ для Германии.
"Мысль о том, что в этой ситуации достаточно будет просто надеть еще один свитер, — это грубое упрощение и преуменьшение проблемы", — считает он.
По словам главы Fresenius, политики не осознают всю серьезность положения.
"Суть санкций заключается в том, чтобы нанести тому, против кого они вводятся, больший вред, чем самому себе. В случае газового эмбарго сделать это не получится", — заключил Штурм.
На сегодняшний день Fresenius Medical Care управляет более чем 90 диализными центрами в 36 российских регионах.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны (Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария) требуют для себя исключений.
На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".