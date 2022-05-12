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Немецкая медицинская компания отказалась уходить из России - РИА Новости, 12.05.2022
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Немецкая медицинская компания отказалась уходить из России
Немецкая медицинская компания отказалась уходить из России - РИА Новости, 12.05.2022
Немецкая медицинская компания отказалась уходить из России
Немецкая медицинская компания Fresenius не будет уходить из России, заявил ее глава Стефан Штурм в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:00
2022-05-12T12:34
экономика
россия
берлин (город)
украина
еврокомиссия
газпромбанк
московская биржа
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Немецкая медицинская компания Fresenius не будет уходить из России, заявил ее глава Стефан Штурм в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.Кроме того, Штурм предупредил о серьезных и непредсказуемых последствиях эмбарго на российский газ для Германии."Мысль о том, что в этой ситуации достаточно будет просто надеть еще один свитер, — это грубое упрощение и преуменьшение проблемы", — считает он.По словам главы Fresenius, политики не осознают всю серьезность положения."Суть санкций заключается в том, чтобы нанести тому, против кого они вводятся, больший вред, чем самому себе. В случае газового эмбарго сделать это не получится", — заключил Штурм.На сегодняшний день Fresenius Medical Care управляет более чем 90 диализными центрами в 36 российских регионах.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны (Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария) требуют для себя исключений. На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".
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экономика, россия, берлин (город), украина, еврокомиссия, газпромбанк, московская биржа, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:00 12.05.2022 (обновлено: 12:34 12.05.2022)
 
Немецкая медицинская компания отказалась уходить из России

Глава Fresenius Штурм назвал невозможным отказ в медицинском обслуживании россиянам

© AFP 2022 / Daniel RolandРуководитель немецкой медицинской компании Fresenius Стефан Штурм
Руководитель немецкой медицинской компании Fresenius Стефан Штурм - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Daniel Roland
Руководитель немецкой медицинской компании Fresenius Стефан Штурм. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Немецкая медицинская компания Fresenius не будет уходить из России, заявил ее глава Стефан Штурм в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы не можем ставить одну жизнь выше другой", — сказал он, назвав невозможным отказывать в медицинском обслуживании российским пациентам.

Кроме того, Штурм предупредил о серьезных и непредсказуемых последствиях эмбарго на российский газ для Германии.
"Мысль о том, что в этой ситуации достаточно будет просто надеть еще один свитер, — это грубое упрощение и преуменьшение проблемы", — считает он.
По словам главы Fresenius, политики не осознают всю серьезность положения.
"Суть санкций заключается в том, чтобы нанести тому, против кого они вводятся, больший вред, чем самому себе. В случае газового эмбарго сделать это не получится", — заключил Штурм.
На сегодняшний день Fresenius Medical Care управляет более чем 90 диализными центрами в 36 российских регионах.
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На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".
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