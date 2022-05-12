https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788053605.html

Немецкая медицинская компания отказалась уходить из России

Немецкая медицинская компания отказалась уходить из России - РИА Новости, 12.05.2022

Немецкая медицинская компания отказалась уходить из России

Немецкая медицинская компания Fresenius не будет уходить из России, заявил ее глава Стефан Штурм в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:00

2022-05-12T10:00

2022-05-12T12:34

экономика

россия

берлин (город)

украина

еврокомиссия

газпромбанк

московская биржа

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Немецкая медицинская компания Fresenius не будет уходить из России, заявил ее глава Стефан Штурм в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.Кроме того, Штурм предупредил о серьезных и непредсказуемых последствиях эмбарго на российский газ для Германии."Мысль о том, что в этой ситуации достаточно будет просто надеть еще один свитер, — это грубое упрощение и преуменьшение проблемы", — считает он.По словам главы Fresenius, политики не осознают всю серьезность положения."Суть санкций заключается в том, чтобы нанести тому, против кого они вводятся, больший вред, чем самому себе. В случае газового эмбарго сделать это не получится", — заключил Штурм.На сегодняшний день Fresenius Medical Care управляет более чем 90 диализными центрами в 36 российских регионах.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны (Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария) требуют для себя исключений. На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".

https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787898830.html

https://ria.ru/20220511/proval-1787813586.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, берлин (город), украина, еврокомиссия, газпромбанк, московская биржа, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии