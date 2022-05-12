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Вступил в силу пакет японских санкций против Сбербанка и Альфа-банка
Вступил в силу пакет японских санкций против Сбербанка и Альфа-банка - РИА Новости, 12.05.2022
Вступил в силу пакет японских санкций против Сбербанка и Альфа-банка
Пакет японских санкций, предусматривающий заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка, а также запрет на новые инвестиции в Россию, вступил в силу в четверг, 12... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T03:50
2022-05-12T03:50
2022-05-12T03:50
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в мире
санкции в отношении россии
токио
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ТОКИО, 12 мая — РИА Новости. Пакет японских санкций, предусматривающий заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка, а также запрет на новые инвестиции в Россию, вступил в силу в четверг, 12 мая.Эти санкции, о введении которых МИД Японии объявил ровно месяц назад, также накладывают запрет на проведение транзакций с указанными банками. Кроме этого, новые ограничения делают невозможным для физических или юридических лиц инвестировать в Россию, если в результате операции они могут получить 10% акций и более. Запрещается также выдача кредитов в Японии со сроком погашения более года.Япония ввела против России несколько пакетов санкций в свете событий на Украине. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в РФ более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши.Также запрещен импорт из России 38 видов товаров — шпона, древесной щепы, автомобилей и мотоциклов, пива, вина, водки и других. Кроме этого, санкции введены против крупнейших в России банков, нескольких сотен физлиц и организаций.
https://ria.ru/20220511/tsb-1788012525.html
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экономика, россия, япония, мид японии, украина, в мире, санкции в отношении россии, токио
Вступил в силу пакет японских санкций против Сбербанка и Альфа-банка
Вступил в силу пакет японских санкций, замораживающий активы Сбербанка и Альфа-банка