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Вучич рассказал, чем Сербии грозят новые антироссийские санкции ЕС - РИА Новости, 12.05.2022
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Вучич рассказал, чем Сербии грозят новые антироссийские санкции ЕС
Вучич рассказал, чем Сербии грозят новые антироссийские санкции ЕС - РИА Новости, 12.05.2022
Вучич рассказал, чем Сербии грозят новые антироссийские санкции ЕС
Новые санкции Евросоюза могут остановить поставки нефти и газа из России в Сербию, заявил президент республики Александр Вучич в Брюсселе журналистам после... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T01:00
2022-05-12T09:32
жозеп боррель
милорад додик
эди рама
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греция
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БЕЛГРАД, 12 мая — РИА Новости. Новые санкции Евросоюза могут остановить поставки нефти и газа из России в Сербию, заявил президент республики Александр Вучич в Брюсселе журналистам после неформальной встречи лидеров Западных Балкан с руководством ЕС.Без энергоресурсов из России его республику ждут серьезные проблемы, уверен президент."А откуда мы будем поставлять нефть? Если танкерами, то кто будет оплачивать страховку? А потом люди скажут: "Почему подорожала нефть?" Мы уже отказались от 15 процентов, ранее от 20 процентов акциза, это были потери в 36 миллионов евро для бюджета ежемесячно, теперь по 27 миллионов. А что делать с газом, где мы на 100 процентов зависим от российского? И это вопрос не домовладений, а промышленности", — указал сербский лидер.Он отметил, что с российской стороной пока не начались переговоры о новом договоре на поставки голубого топлива, сейчас рассматриваются разные пути диверсификации.Сербский президент 3 мая в присутствии лидеров балканских стран и ЕС принял участие в церемонии в честь начала строительства в порту Александруполис на севере Греции плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU). Она рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа. Там он заявил, что Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа из терминала в Греции.Он уточнил 5 мая, что в скором времени невозможна диверсификация поставок голубого топлива в страну из России, так как на строительство соединительного газопровода Ниш-Димитровград с Болгарией, откуда сможет поступать СПГ из Греции с болгарской стороны, потребуется, по его данным, не менее 300 дней.Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки шести миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет.По поставкам нефти Белград также ранее выражал обеспокоенность. Госкомпания — оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии заявила 22 апреля, что продолжит поставки сырья "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС, "Газпром нефти" принадлежат 65,15 процента) после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, все это нанесло серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220510/gaz-1787717557.html
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жозеп боррель, милорад додик, эди рама, сербия, россия, греция, евросоюз, газпром, санкции в отношении россии, нефтяная индустрия сербии, александр вучич, в мире
01:00 12.05.2022 (обновлено: 09:32 12.05.2022)
 
Вучич рассказал, чем Сербии грозят новые антироссийские санкции ЕС

Вучич: новые санкции ЕС могут остановить поставки нефти и газа из России в Сербию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 мая — РИА Новости. Новые санкции Евросоюза могут остановить поставки нефти и газа из России в Сербию, заявил президент республики Александр Вучич в Брюсселе журналистам после неформальной встречи лидеров Западных Балкан с руководством ЕС.

"Проблема в том, что я не знаю, какие санкции будут введены. Что они сделают в шестом пакете, после шестого будет седьмой пакет, а за ним, вероятно, и восьмой. Что еще окажется под санкциями? Как, например, Димитар Ковачевски, который ранее заказал зерно из Одессы и не может его получить, и зерно предоставила Сербия, за что он поблагодарил", — отметил Вучич.

Без энергоресурсов из России его республику ждут серьезные проблемы, уверен президент.
"А откуда мы будем поставлять нефть? Если танкерами, то кто будет оплачивать страховку? А потом люди скажут: "Почему подорожала нефть?" Мы уже отказались от 15 процентов, ранее от 20 процентов акциза, это были потери в 36 миллионов евро для бюджета ежемесячно, теперь по 27 миллионов. А что делать с газом, где мы на 100 процентов зависим от российского? И это вопрос не домовладений, а промышленности", — указал сербский лидер.
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Он отметил, что с российской стороной пока не начались переговоры о новом договоре на поставки голубого топлива, сейчас рассматриваются разные пути диверсификации.
"Я сказал в Александруполисе, что если Болгария готова идти на 1,5 миллиарда кубометров газа в год, то мы сразу готовы заказывать 300 миллионов кубических метров, особенно для гибкости в зимние месяцы", — рассказал Вучич.
Сербский президент 3 мая в присутствии лидеров балканских стран и ЕС принял участие в церемонии в честь начала строительства в порту Александруполис на севере Греции плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU). Она рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа. Там он заявил, что Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа из терминала в Греции.
Он уточнил 5 мая, что в скором времени невозможна диверсификация поставок голубого топлива в страну из России, так как на строительство соединительного газопровода Ниш-Димитровград с Болгарией, откуда сможет поступать СПГ из Греции с болгарской стороны, потребуется, по его данным, не менее 300 дней.
Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки шести миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет.
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По поставкам нефти Белград также ранее выражал обеспокоенность. Госкомпания — оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии заявила 22 апреля, что продолжит поставки сырья "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС, "Газпром нефти" принадлежат 65,15 процента) после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, все это нанесло серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике.
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Жозеп БоррельМилорад ДодикЭди РамаСербияРоссияГрецияЕвросоюзГазпромСанкции в отношении РоссииНефтяная индустрия СербииАлександр ВучичВ мире
 
 
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