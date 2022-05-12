01:00 12.05.2022 (обновлено: 09:32 12.05.2022)
Вучич рассказал, чем Сербии грозят новые антироссийские санкции ЕС
Вучич: новые санкции ЕС могут остановить поставки нефти и газа из России в Сербию
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 мая — РИА Новости. Новые санкции Евросоюза могут остановить поставки нефти и газа из России в Сербию, заявил президент республики Александр Вучич в Брюсселе журналистам после неформальной встречи лидеров Западных Балкан с руководством ЕС.
"Проблема в том, что я не знаю, какие санкции будут введены. Что они сделают в шестом пакете, после шестого будет седьмой пакет, а за ним, вероятно, и восьмой. Что еще окажется под санкциями? Как, например, Димитар Ковачевски, который ранее заказал зерно из Одессы и не может его получить, и зерно предоставила Сербия, за что он поблагодарил", — отметил Вучич.
Без энергоресурсов из России его республику ждут серьезные проблемы, уверен президент.
"А откуда мы будем поставлять нефть? Если танкерами, то кто будет оплачивать страховку? А потом люди скажут: "Почему подорожала нефть?" Мы уже отказались от 15 процентов, ранее от 20 процентов акциза, это были потери в 36 миллионов евро для бюджета ежемесячно, теперь по 27 миллионов. А что делать с газом, где мы на 100 процентов зависим от российского? И это вопрос не домовладений, а промышленности", — указал сербский лидер.
Он отметил, что с российской стороной пока не начались переговоры о новом договоре на поставки голубого топлива, сейчас рассматриваются разные пути диверсификации.
"Я сказал в Александруполисе, что если Болгария готова идти на 1,5 миллиарда кубометров газа в год, то мы сразу готовы заказывать 300 миллионов кубических метров, особенно для гибкости в зимние месяцы", — рассказал Вучич.
Сербский президент 3 мая в присутствии лидеров балканских стран и ЕС принял участие в церемонии в честь начала строительства в порту Александруполис на севере Греции плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU). Она рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа. Там он заявил, что Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа из терминала в Греции.
Он уточнил 5 мая, что в скором времени невозможна диверсификация поставок голубого топлива в страну из России, так как на строительство соединительного газопровода Ниш-Димитровград с Болгарией, откуда сможет поступать СПГ из Греции с болгарской стороны, потребуется, по его данным, не менее 300 дней.
Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки шести миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет.
По поставкам нефти Белград также ранее выражал обеспокоенность. Госкомпания — оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии заявила 22 апреля, что продолжит поставки сырья "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС, "Газпром нефти" принадлежат 65,15 процента) после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.
Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, все это нанесло серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике.
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