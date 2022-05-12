https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788022721.html
Дипломат в ООН рассказала, к чему приведут дальнейшие санкции против КНДР
Дипломат в ООН рассказала, к чему приведут дальнейшие санкции против КНДР - РИА Новости, 12.05.2022
Дипломат в ООН рассказала, к чему приведут дальнейшие санкции против КНДР
Дальнейшие санкции против КНДР могут повлечь недопустимые социально-экономические и гуманитарные потрясения для северокорейского народа, заявила на заседании СБ РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T00:23
2022-05-12T00:23
2022-05-12T00:23
в мире
сша
пхеньян
анна евстигнеева
кндр (северная корея)
санкции
оон
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ООН, 12 мая — РИА Новости. Дальнейшие санкции против КНДР могут повлечь недопустимые социально-экономические и гуманитарные потрясения для северокорейского народа, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.США ранее подготовили проект резолюции об усилении санкционного режима в отношении КНДР."Дальнейшее наращивание санкций против КНДР уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями", — сказала Евстигнеева."Хотели бы напомнить американским коллегам, что переговоры — это улица с двусторонним движением. Совершенно бесперспективно ожидать от Пхеньяна безоговорочного разоружения под угрозой раскручивания санкционной спирали", — добавила она.
https://ria.ru/20220511/kndr-1788020653.html
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в мире, сша, пхеньян, анна евстигнеева, кндр (северная корея), санкции, оон
Дипломат в ООН рассказала, к чему приведут дальнейшие санкции против КНДР
Дипломат Евстигнеева: дальнейшие санкции против КНДР повлекут недопустимые потрясения