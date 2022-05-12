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Дипломат в ООН рассказала, к чему приведут дальнейшие санкции против КНДР - РИА Новости, 12.05.2022
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Дипломат в ООН рассказала, к чему приведут дальнейшие санкции против КНДР
Дипломат в ООН рассказала, к чему приведут дальнейшие санкции против КНДР - РИА Новости, 12.05.2022
Дипломат в ООН рассказала, к чему приведут дальнейшие санкции против КНДР
Дальнейшие санкции против КНДР могут повлечь недопустимые социально-экономические и гуманитарные потрясения для северокорейского народа, заявила на заседании СБ РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T00:23
2022-05-12T00:23
в мире
сша
пхеньян
анна евстигнеева
кндр (северная корея)
санкции
оон
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ООН, 12 мая — РИА Новости. Дальнейшие санкции против КНДР могут повлечь недопустимые социально-экономические и гуманитарные потрясения для северокорейского народа, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.США ранее подготовили проект резолюции об усилении санкционного режима в отношении КНДР."Дальнейшее наращивание санкций против КНДР уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями", — сказала Евстигнеева."Хотели бы напомнить американским коллегам, что переговоры — это улица с двусторонним движением. Совершенно бесперспективно ожидать от Пхеньяна безоговорочного разоружения под угрозой раскручивания санкционной спирали", — добавила она.
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в мире, сша, пхеньян, анна евстигнеева, кндр (северная корея), санкции, оон
00:23 12.05.2022
 
Дипломат в ООН рассказала, к чему приведут дальнейшие санкции против КНДР

Дипломат Евстигнеева: дальнейшие санкции против КНДР повлекут недопустимые потрясения

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 12 мая — РИА Новости. Дальнейшие санкции против КНДР могут повлечь недопустимые социально-экономические и гуманитарные потрясения для северокорейского народа, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
США ранее подготовили проект резолюции об усилении санкционного режима в отношении КНДР.
"Дальнейшее наращивание санкций против КНДР уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями", — сказала Евстигнеева.
"Хотели бы напомнить американским коллегам, что переговоры — это улица с двусторонним движением. Совершенно бесперспективно ожидать от Пхеньяна безоговорочного разоружения под угрозой раскручивания санкционной спирали", — добавила она.
Военнослужащий у входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 23:51
КНДР готовит ядерный полигон для испытания, заявил постпред США в ООН
 
В миреСШАПхеньянАнна ЕвстигнееваКНДР (Северная Корея)СанкцииООН
 
 
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