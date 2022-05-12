https://ria.ru/20220512/samolet-1788122764.html
В Жуковском обследуют самолет из-за сообщения о "минировании"
В Жуковском обследуют самолет из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 12.05.2022
В Жуковском обследуют самолет из-за сообщения о "минировании"
Специалисты оперативных служб приступили к проверке пассажирского самолета в аэропорту "Жуковский" после получения анонимного сообщения с угрозой "минирования", РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:32
2022-05-12T14:32
2022-05-12T15:02
происшествия
россия
аэропорт "жуковский"
новости - туризм
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Специалисты оперативных служб приступили к проверке пассажирского самолета в аэропорту "Жуковский" после получения анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что в настоящее время специалисты проводят проверку на борту воздушного судна."В "Жуковский" действительно поступило подобное анонимное сообщение. Персонал службы безопасности и сотрудники органов правопорядка проверяют данную информацию. На расписании работы аэропорта случившееся не отразилось", - сказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220511/minirovanie-1787845441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, аэропорт "жуковский", новости - туризм
14:32 12.05.2022 (обновлено: 15:02 12.05.2022)
В Жуковском обследуют самолет из-за сообщения о "минировании"
Самолет в аэропорту Жуковский обследуют из-за сообщения о "минировании"
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Специалисты оперативных служб приступили к проверке пассажирского самолета в аэропорту "Жуковский" после получения анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило анонимное сообщение о "минировании" одного из самолетов в аэропорту "Жуковский", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время специалисты проводят проверку на борту воздушного судна.
"В "Жуковский" действительно поступило подобное анонимное сообщение. Персонал службы безопасности и сотрудники органов правопорядка проверяют данную информацию. На расписании работы аэропорта случившееся не отразилось", - сказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Волна "минирований" в разных городах России
началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.