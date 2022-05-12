https://ria.ru/20220512/samolet-1788122764.html

В Жуковском обследуют самолет из-за сообщения о "минировании"

В Жуковском обследуют самолет из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 12.05.2022

В Жуковском обследуют самолет из-за сообщения о "минировании"

Специалисты оперативных служб приступили к проверке пассажирского самолета в аэропорту "Жуковский" после получения анонимного сообщения с угрозой "минирования", РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:32

2022-05-12T14:32

2022-05-12T15:02

происшествия

россия

аэропорт "жуковский"

новости - туризм

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Специалисты оперативных служб приступили к проверке пассажирского самолета в аэропорту "Жуковский" после получения анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что в настоящее время специалисты проводят проверку на борту воздушного судна."В "Жуковский" действительно поступило подобное анонимное сообщение. Персонал службы безопасности и сотрудники органов правопорядка проверяют данную информацию. На расписании работы аэропорта случившееся не отразилось", - сказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220511/minirovanie-1787845441.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, аэропорт "жуковский", новости - туризм