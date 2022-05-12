https://ria.ru/20220512/samolet-1788055254.html

Россиян на борту загоревшегося в китайском Чунцине самолета не было

Россиян на борту загоревшегося в китайском Чунцине самолета не было - РИА Новости, 12.05.2022

Россиян на борту загоревшегося в китайском Чунцине самолета не было

Россиян и других иностранных граждан на борту самолета, загоревшегося в аэропорту китайского города Чунцин, не было, сообщил в четверг РИА Новости пресс-атташе... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:11

2022-05-12T10:11

2022-05-12T11:14

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ПЕКИН, 12 мая - РИА Новости. Россиян и других иностранных граждан на борту самолета, загоревшегося в аэропорту китайского города Чунцин, не было, сообщил в четверг РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров."Местные власти сообщили, что иностранных граждан на борту на было", - сообщил дипломат, отвечая на вопрос о том, были ли граждане России в самолете.Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines, выполнявший рейс TV9833 из Чунцина в городской округ Ньингчи Тибетского автономного района, в четверг в 8.09 по местному времени (3.09 мск) во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту "Цзянбэй" города Чунцин. На борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа, все они в безопасности, однако более 40 человек пострадали и были госпитализированы. Причина происшествия пока не установлена, ведется расследование.В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Boeing 737, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека (все граждане Китая), в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Специалисты продолжают исследовать обнаруженные черные ящики. Крушение Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за 11,5 лет, до того момента гражданская авиация КНР на протяжении 138 месяцев подряд осуществляла безопасные полеты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/samolet-1788034925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, россия, чунцин, boeing 737, новости - туризм