Рейтинг@Mail.ru
Россиян на борту загоревшегося в китайском Чунцине самолета не было - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220512/samolet-1788055254.html
Россиян на борту загоревшегося в китайском Чунцине самолета не было
Россиян на борту загоревшегося в китайском Чунцине самолета не было - РИА Новости, 12.05.2022
Россиян на борту загоревшегося в китайском Чунцине самолета не было
Россиян и других иностранных граждан на борту самолета, загоревшегося в аэропорту китайского города Чунцин, не было, сообщил в четверг РИА Новости пресс-атташе... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:11
2022-05-12T11:14
в мире
китай
россия
чунцин
boeing 737
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788047884_0:159:3070:1886_1920x0_80_0_0_cc44f6cc34b1db1f5c07a570a7b0f380.jpg
ПЕКИН, 12 мая - РИА Новости. Россиян и других иностранных граждан на борту самолета, загоревшегося в аэропорту китайского города Чунцин, не было, сообщил в четверг РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров."Местные власти сообщили, что иностранных граждан на борту на было", - сообщил дипломат, отвечая на вопрос о том, были ли граждане России в самолете.Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines, выполнявший рейс TV9833 из Чунцина в городской округ Ньингчи Тибетского автономного района, в четверг в 8.09 по местному времени (3.09 мск) во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту "Цзянбэй" города Чунцин. На борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа, все они в безопасности, однако более 40 человек пострадали и были госпитализированы. Причина происшествия пока не установлена, ведется расследование.В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Boeing 737, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека (все граждане Китая), в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Специалисты продолжают исследовать обнаруженные черные ящики. Крушение Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за 11,5 лет, до того момента гражданская авиация КНР на протяжении 138 месяцев подряд осуществляла безопасные полеты.
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/samolet-1788034925.html
китай
россия
чунцин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788047884_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_ec4af81934defab76134dd9e8887d3b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, чунцин, boeing 737, новости - туризм
10:11 12.05.2022 (обновлено: 11:14 12.05.2022)
 
Россиян на борту загоревшегося в китайском Чунцине самолета не было

Посольство в КНР: россиян на на борту загоревшегося в китайском Чунцине самолета не было

© AFP 2022 / CNSCамолет авиакомпании Tibet Airlines, который выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся
Cамолет авиакомпании Tibet Airlines, который выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / CNS
Cамолет авиакомпании Tibet Airlines, который выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 мая - РИА Новости. Россиян и других иностранных граждан на борту самолета, загоревшегося в аэропорту китайского города Чунцин, не было, сообщил в четверг РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.
"Местные власти сообщили, что иностранных граждан на борту на было", - сообщил дипломат, отвечая на вопрос о том, были ли граждане России в самолете.
Самолет ТУ-104 -первый советский реактивный пассажирский самолёт. Н. Бобров / РИА Новости
07:13В мире
В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирами на борту
Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines, выполнявший рейс TV9833 из Чунцина в городской округ Ньингчи Тибетского автономного района, в четверг в 8.09 по местному времени (3.09 мск) во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту "Цзянбэй" города Чунцин. На борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа, все они в безопасности, однако более 40 человек пострадали и были госпитализированы. Причина происшествия пока не установлена, ведется расследование.
В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Boeing 737, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека (все граждане Китая), в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Специалисты продолжают исследовать обнаруженные черные ящики. Крушение Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за 11,5 лет, до того момента гражданская авиация КНР на протяжении 138 месяцев подряд осуществляла безопасные полеты.
 
ТуризмВ миреКитайРоссияЧунцинBoeing 737Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала