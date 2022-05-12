10:11 12.05.2022 (обновлено: 11:14 12.05.2022)
Россиян на борту загоревшегося в китайском Чунцине самолета не было
Посольство в КНР: россиян на на борту загоревшегося в китайском Чунцине самолета не было
© AFP 2022 / CNSCамолет авиакомпании Tibet Airlines, который выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся
Cамолет авиакомпании Tibet Airlines, который выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся
ПЕКИН, 12 мая - РИА Новости. Россиян и других иностранных граждан на борту самолета, загоревшегося в аэропорту китайского города Чунцин, не было, сообщил в четверг РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.
"Местные власти сообщили, что иностранных граждан на борту на было", - сообщил дипломат, отвечая на вопрос о том, были ли граждане России в самолете.
Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines, выполнявший рейс TV9833 из Чунцина в городской округ Ньингчи Тибетского автономного района, в четверг в 8.09 по местному времени (3.09 мск) во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту "Цзянбэй" города Чунцин. На борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа, все они в безопасности, однако более 40 человек пострадали и были госпитализированы. Причина происшествия пока не установлена, ведется расследование.
В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Boeing 737, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека (все граждане Китая), в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Специалисты продолжают исследовать обнаруженные черные ящики. Крушение Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за 11,5 лет, до того момента гражданская авиация КНР на протяжении 138 месяцев подряд осуществляла безопасные полеты.