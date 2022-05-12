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Посольство в КНР выясняет, были ли россияне на борту загоревшегося самолета - РИА Новости, 12.05.2022
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Посольство в КНР выясняет, были ли россияне на борту загоревшегося самолета
Посольство в КНР выясняет, были ли россияне на борту загоревшегося самолета - РИА Новости, 12.05.2022
Посольство в КНР выясняет, были ли россияне на борту загоревшегося самолета
Посольство РФ в Китае выясняет, были ли российские граждане на борту самолета, загоревшегося в аэропорту города Чунцин на юго-западе КНР, сообщил в четверг РИА... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T06:49
2022-05-12T06:49
в мире
китай
чунцин
boeing 737
куньмин
гуанчжоу
пекин
георгий егоров
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ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Посольство РФ в Китае выясняет, были ли российские граждане на борту самолета, загоревшегося в аэропорту города Чунцин на юго-западе КНР, сообщил в четверг РИА Новости пресс-атташе посольства Георгий Егоров."Посольство выясняет, были ли российские граждане на борту", — сообщил дипломат.Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines, выполнявший рейс TV9833 из Чунцина в городской округ Ньингчи Тибетского автономного района, в четверг в 8.09 по местному времени (3.09 мск) во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту "Цзянбэй" города Чунцин. На борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа, все они в безопасности, однако более 40 человек пострадали и были госпитализированы. Причина происшествия пока не установлена, ведется расследование.В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Ранее Boeing 737, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека (все граждане Китая), в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Специалисты продолжают исследовать обнаруженные "черные ящики".Крушение Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за 11,5 лет, до того момента гражданская авиация КНР на протяжении 138 месяцев подряд осуществляла безопасные полеты.
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китай
чунцин
куньмин
гуанчжоу
пекин
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в мире, китай, чунцин, boeing 737, куньмин, гуанчжоу, пекин, георгий егоров
06:49 12.05.2022
 
Посольство в КНР выясняет, были ли россияне на борту загоревшегося самолета

Посольство в Китае выясняет, были ли россияне на борту загоревшегося самолета

© Фото : посольство Российской Федерации в КНРЗдание посольства России в Пекине
Здание посольства России в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : посольство Российской Федерации в КНР
Здание посольства России в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Посольство РФ в Китае выясняет, были ли российские граждане на борту самолета, загоревшегося в аэропорту города Чунцин на юго-западе КНР, сообщил в четверг РИА Новости пресс-атташе посольства Георгий Егоров.
"Посольство выясняет, были ли российские граждане на борту", — сообщил дипломат.
Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines, выполнявший рейс TV9833 из Чунцина в городской округ Ньингчи Тибетского автономного района, в четверг в 8.09 по местному времени (3.09 мск) во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту "Цзянбэй" города Чунцин. На борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа, все они в безопасности, однако более 40 человек пострадали и были госпитализированы. Причина происшествия пока не установлена, ведется расследование.
В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Ранее Boeing 737, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека (все граждане Китая), в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Специалисты продолжают исследовать обнаруженные "черные ящики".
Крушение Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за 11,5 лет, до того момента гражданская авиация КНР на протяжении 138 месяцев подряд осуществляла безопасные полеты.
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