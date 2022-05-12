Посольство в КНР выясняет, были ли россияне на борту загоревшегося самолета
Посольство в Китае выясняет, были ли россияне на борту загоревшегося самолета
Здание посольства России в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Посольство РФ в Китае выясняет, были ли российские граждане на борту самолета, загоревшегося в аэропорту города Чунцин на юго-западе КНР, сообщил в четверг РИА Новости пресс-атташе посольства Георгий Егоров.
"Посольство выясняет, были ли российские граждане на борту", — сообщил дипломат.
Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines, выполнявший рейс TV9833 из Чунцина в городской округ Ньингчи Тибетского автономного района, в четверг в 8.09 по местному времени (3.09 мск) во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту "Цзянбэй" города Чунцин. На борту находились 113 пассажиров и 9 членов экипажа, все они в безопасности, однако более 40 человек пострадали и были госпитализированы. Причина происшествия пока не установлена, ведется расследование.
В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Ранее Boeing 737, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека (все граждане Китая), в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Специалисты продолжают исследовать обнаруженные "черные ящики".
Крушение Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за 11,5 лет, до того момента гражданская авиация КНР на протяжении 138 месяцев подряд осуществляла безопасные полеты.