05:33 12.05.2022 (обновлено: 16:07 12.05.2022)
В аэропорту в Китае загорелся самолет с пассажирами
Синьхуа: в китайском аэропорту загорелся самолет с 113 пассажирами, 40 человек пострадали
ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся в международном аэропорту Цзянбэй города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Инцидент произошел примерно в 08:00 (03:00 мск). Уточняется, что на борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа. Пострадали 40 человек, их доставили в больницу.
Сведений о погибших не поступало, а причины аварии пока не установлены.
Центральное телевидение Китая сообщает, что огонь уже удалось потушить, ВПП, на которой произошел инцидент, закрыта, с нее не взлетают и на нее не садятся самолеты. Рейсы, конечным пунктом которых был Чунцин, частично переведены в международный аэропорт Шуанлю города Чэнду провинции Сычуань.
В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Boeing, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Специалисты продолжают исследовать обнаруженные черные ящики.
В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Boeing, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Специалисты продолжают исследовать обнаруженные черные ящики.