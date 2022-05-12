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В аэропорту в Китае загорелся самолет с пассажирами - РИА Новости, 12.05.2022
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В аэропорту в Китае загорелся самолет с пассажирами
В аэропорту в Китае загорелся самолет с пассажирами - РИА Новости, 12.05.2022
В аэропорту в Китае загорелся самолет с пассажирами
Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся в международном аэропорту Цзянбэй РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T05:33
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ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся в международном аэропорту Цзянбэй города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.Инцидент произошел примерно в 08:00 (03:00 мск). Уточняется, что на борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа. Пострадали 40 человек, их доставили в больницу. "Самолет, выполнявший рейс TV9833 Чунцин — Ньингчи, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Чунцина Цзянбэй, и у него загорелась носовая часть фюзеляжа с левой стороны", — говорится в публикации аэропорта в соцсети Weibo.Сведений о погибших не поступало, а причины аварии пока не установлены.Центральное телевидение Китая сообщает, что огонь уже удалось потушить, ВПП, на которой произошел инцидент, закрыта, с нее не взлетают и на нее не садятся самолеты. Рейсы, конечным пунктом которых был Чунцин, частично переведены в международный аэропорт Шуанлю города Чэнду провинции Сычуань.В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Boeing, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Специалисты продолжают исследовать обнаруженные черные ящики.
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В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирами. Видео с места ЧП
Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся в международном аэропорту "Цзянбэй" города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.
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в мире, китай, пекин, новости - туризм
05:33 12.05.2022 (обновлено: 16:07 12.05.2022)
 
В аэропорту в Китае загорелся самолет с пассажирами

Синьхуа: в китайском аэропорту загорелся самолет с 113 пассажирами, 40 человек пострадали

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ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся в международном аэропорту Цзянбэй города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Инцидент произошел примерно в 08:00 (03:00 мск). Уточняется, что на борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа. Пострадали 40 человек, их доставили в больницу.
"Самолет, выполнявший рейс TV9833 Чунцин — Ньингчи, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Чунцина Цзянбэй, и у него загорелась носовая часть фюзеляжа с левой стороны", — говорится в публикации аэропорта в соцсети Weibo.
Сведений о погибших не поступало, а причины аварии пока не установлены.
Центральное телевидение Китая сообщает, что огонь уже удалось потушить, ВПП, на которой произошел инцидент, закрыта, с нее не взлетают и на нее не садятся самолеты. Рейсы, конечным пунктом которых был Чунцин, частично переведены в международный аэропорт Шуанлю города Чэнду провинции Сычуань.

В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Boeing, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Специалисты продолжают исследовать обнаруженные черные ящики.
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