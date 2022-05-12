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В России разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе - РИА Новости, 12.05.2022
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Наука
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В России разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе
В России разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе - РИА Новости, 12.05.2022
В России разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе
Ученые Самарского университета разработали роботизированный комплекс для автоматического спасения космонавтов в открытом космосе, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:54
2022-05-12T11:54
наука
навигатор абитуриента
самарский университет
космос - риа наука
университетская наука
самара
россия
роскосмос
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САМАРА, 12 мая – РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали роботизированный комплекс для автоматического спасения космонавтов в открытом космосе, сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева разработали проект роботизированного комплекса, предназначенного для автоматического спасения космонавтов, оказавшихся в опасной ситуации в открытом космосе - без страховочного крепления к борту космической станции", — говорится в сообщении.По словам заведующего межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета профессора Игоря Белоконова, отечественными и зарубежными конструкторами было создано немало устройств для перемещения космонавтов и астронавтов в открытом космосе.По информации вуза, разработанный самарскими учеными роботизированный наноспутниковый комплекс при потере космонавтом контакта с кораблем автоматически или по команде космонавта-наблюдателя активирует режим "спасение" и оперативно рассчитает оптимальную траекторию перехвата космонавта, после чего запустит по рассчитанной траектории перехвата наноспутник-спасатель, доставляющий космонавту спасательный трос. Подлетев к космонавту, наноспутник автоматически или с помощью космонавта в ручном режиме произведет стыковку со стыковочным устройством скафандра, блок маневрирования компенсирует вращение космонавта, после чего включится лебедка, наматывающая трос, и спасаемый космонавт будет доставлен на борт корабля.По словам Белоконова, в ближайшее время Самарский университет, возможно, направит в Роскосмос предложение о включении роботизированного наноспутникового комплекса в структуру будущей орбитальной станции РОСС, которая должна будет прийти на смену МКС.
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навигатор абитуриента, самарский университет, космос - риа наука, университетская наука, самара, россия, роскосмос
11:54 12.05.2022
 

В России разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе

© Фото : Самарский университет им. Королёва Ученые Самарского университета им. Королёва разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : Самарский университет им. Королёва
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САМАРА, 12 мая – РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали роботизированный комплекс для автоматического спасения космонавтов в открытом космосе, сообщает пресс-служба вуза.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева разработали проект роботизированного комплекса, предназначенного для автоматического спасения космонавтов, оказавшихся в опасной ситуации в открытом космосе - без страховочного крепления к борту космической станции", — говорится в сообщении.
По словам заведующего межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета профессора Игоря Белоконова, отечественными и зарубежными конструкторами было создано немало устройств для перемещения космонавтов и астронавтов в открытом космосе.

"У всех этих устройств с закрепленными на скафандре реактивными двигателями есть один общий недостаток — суммарная масса космонавта, скафандра и устройства для перемещения в открытом космосе весьма велика и поэтому для обеспечения перемещения в космосе требуется большой запас сжатого газа, используемого в подобных реактивных двигателях. Большие габариты и масса устройства создают космонавту определенные неудобства при работе в открытом космосе. Кроме того, космонавт не сможет воспользоваться таким устройством, если он, например, потерял сознание и не может самостоятельно вернуться на станцию", — цитирует Белоконова пресс-служба.

По информации вуза, разработанный самарскими учеными роботизированный наноспутниковый комплекс при потере космонавтом контакта с кораблем автоматически или по команде космонавта-наблюдателя активирует режим "спасение" и оперативно рассчитает оптимальную траекторию перехвата космонавта, после чего запустит по рассчитанной траектории перехвата наноспутник-спасатель, доставляющий космонавту спасательный трос. Подлетев к космонавту, наноспутник автоматически или с помощью космонавта в ручном режиме произведет стыковку со стыковочным устройством скафандра, блок маневрирования компенсирует вращение космонавта, после чего включится лебедка, наматывающая трос, и спасаемый космонавт будет доставлен на борт корабля.
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По словам Белоконова, в ближайшее время Самарский университет, возможно, направит в Роскосмос предложение о включении роботизированного наноспутникового комплекса в структуру будущей орбитальной станции РОСС, которая должна будет прийти на смену МКС.
 
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