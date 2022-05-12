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РЖД будет контролировать обслуживание "Сапсанов" после ухода Siemens - РИА Новости, 12.05.2022
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РЖД будет контролировать обслуживание "Сапсанов" после ухода Siemens
РЖД будет контролировать обслуживание "Сапсанов" после ухода Siemens - РИА Новости, 12.05.2022
РЖД будет контролировать обслуживание "Сапсанов" после ухода Siemens
Техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством РЖД после расторжения договора с Siemens, сообщают РЖД. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T20:17
2022-05-12T20:17
экономика
россия
ржд
siemens
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством РЖД после расторжения договора с Siemens, сообщают РЖД.Концерн Siemens в четверг сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе Siemens, компания "Сименс Мобильность" приняла решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД."Техническое обслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга "РЖД"", - сообщили в РЖД.Siemens и российская группа "Синара" имеют совместное предприятие "Уральские локомотивы", выпускающее серийные грузовые магистральные электровозы, а также электропоезда "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7. Siemens также является производителем скоростных поездов "Сапсан".
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экономика, россия, ржд, siemens
20:17 12.05.2022
 
РЖД будет контролировать обслуживание "Сапсанов" после ухода Siemens

РЖД будет контролировать техобслуживание "Сапсанов" и "Ласточек" после ухода Siemens

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВысокоскоростной поезд "Сапсан" в моторвагонном депо "Санкт-Петербург–Московское" Октябрьской железной дороги
Высокоскоростной поезд Сапсан в моторвагонном депо Санкт-Петербург–Московское Октябрьской железной дороги - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Высокоскоростной поезд "Сапсан" в моторвагонном депо "Санкт-Петербург–Московское" Октябрьской железной дороги. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством РЖД после расторжения договора с Siemens, сообщают РЖД.
Концерн Siemens в четверг сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе Siemens, компания "Сименс Мобильность" приняла решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД.
"Техническое обслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга "РЖД"", - сообщили в РЖД.
Siemens и российская группа "Синара" имеют совместное предприятие "Уральские локомотивы", выпускающее серийные грузовые магистральные электровозы, а также электропоезда "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7. Siemens также является производителем скоростных поездов "Сапсан".
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 12:44
РЖД увеличат число рейсов "Сапсана" между Москвой и Санкт-Петербургом
 
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