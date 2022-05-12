https://ria.ru/20220512/rzhd-1788209894.html

РЖД будет контролировать обслуживание "Сапсанов" после ухода Siemens

РЖД будет контролировать обслуживание "Сапсанов" после ухода Siemens - РИА Новости, 12.05.2022

РЖД будет контролировать обслуживание "Сапсанов" после ухода Siemens

Техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством РЖД после расторжения договора с Siemens, сообщают РЖД. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T20:17

2022-05-12T20:17

2022-05-12T20:17

экономика

россия

ржд

siemens

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством РЖД после расторжения договора с Siemens, сообщают РЖД.Концерн Siemens в четверг сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе Siemens, компания "Сименс Мобильность" приняла решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД."Техническое обслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга "РЖД"", - сообщили в РЖД.Siemens и российская группа "Синара" имеют совместное предприятие "Уральские локомотивы", выпускающее серийные грузовые магистральные электровозы, а также электропоезда "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7. Siemens также является производителем скоростных поездов "Сапсан".

https://ria.ru/20220425/sapsan-1785294374.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, ржд, siemens