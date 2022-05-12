https://ria.ru/20220512/rzhd-1788209894.html
РЖД будет контролировать обслуживание "Сапсанов" после ухода Siemens
РЖД будет контролировать обслуживание "Сапсанов" после ухода Siemens - РИА Новости, 12.05.2022
РЖД будет контролировать обслуживание "Сапсанов" после ухода Siemens
Техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством РЖД после расторжения договора с Siemens, сообщают РЖД. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T20:17
2022-05-12T20:17
2022-05-12T20:17
экономика
россия
ржд
siemens
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством РЖД после расторжения договора с Siemens, сообщают РЖД.Концерн Siemens в четверг сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе Siemens, компания "Сименс Мобильность" приняла решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД."Техническое обслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга "РЖД"", - сообщили в РЖД.Siemens и российская группа "Синара" имеют совместное предприятие "Уральские локомотивы", выпускающее серийные грузовые магистральные электровозы, а также электропоезда "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7. Siemens также является производителем скоростных поездов "Сапсан".
https://ria.ru/20220425/sapsan-1785294374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ржд, siemens
РЖД будет контролировать обслуживание "Сапсанов" после ухода Siemens
РЖД будет контролировать техобслуживание "Сапсанов" и "Ласточек" после ухода Siemens
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством РЖД после расторжения договора с Siemens, сообщают РЖД.
Концерн Siemens
в четверг сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России
. Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе Siemens, компания "Сименс Мобильность" приняла решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД
.
"Техническое обслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга "РЖД"", - сообщили в РЖД.
Siemens и российская группа "Синара" имеют совместное предприятие "Уральские локомотивы", выпускающее серийные грузовые магистральные электровозы, а также электропоезда "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7. Siemens также является производителем скоростных поездов "Сапсан".