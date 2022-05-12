https://ria.ru/20220512/rumyniya-1788117124.html

МИД Румынии вызвал российского посла

МИД Румынии вызвал российского посла - РИА Новости, 12.05.2022

МИД Румынии вызвал российского посла

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин вызван в МИД Румынии из-за статьи о НАТО и самой Румынии, сообщила пресс-служба румынского внешнеполитического... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:12

2022-05-12T14:12

2022-05-12T14:12

богдан ауреску

россия

румыния

бухарест

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568129903_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_56449dad4455dc220921f9db1533e2bb.jpg

КИШИНЕВ, 12 мая — РИА Новости. Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин вызван в МИД Румынии из-за статьи о НАТО и самой Румынии, сообщила пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства."В связи с публикацией посольством Российской Федерации в Бухаресте на своем официальном сайте статьи под названием "О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире" министр иностранных дел Богдан Ауреску распорядился вызвать посла России в Бухаресте, Румыния Валерия Кузьмина в штаб-квартиру МИД. В среду, 11 мая 2022 г., состоялась встреча российского посла с госсекретарем по стратегическим вопросам Юлианом Фотой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.Госсекретарь по стратегическим вопросам выразил недовольство высказываниями в статье в адрес Румынии и НАТО.В статье, опубликованной российским посольством, в частности, приводились слова из интервью папы Римского о том, что "лай НАТО у границ России спровоцировал реакцию" РФ. Также в статье речь шла о многочисленных фейках и провокациях Запада в свете ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220512/nato-1788095986.html

россия

румыния

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

богдан ауреску, россия, румыния, бухарест, нато, в мире