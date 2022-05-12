Рейтинг@Mail.ru
МИД Румынии вызвал российского посла - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/rumyniya-1788117124.html
МИД Румынии вызвал российского посла
МИД Румынии вызвал российского посла - РИА Новости, 12.05.2022
МИД Румынии вызвал российского посла
Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин вызван в МИД Румынии из-за статьи о НАТО и самой Румынии, сообщила пресс-служба румынского внешнеполитического... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:12
2022-05-12T14:12
богдан ауреску
россия
румыния
бухарест
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568129903_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_56449dad4455dc220921f9db1533e2bb.jpg
КИШИНЕВ, 12 мая — РИА Новости. Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин вызван в МИД Румынии из-за статьи о НАТО и самой Румынии, сообщила пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства."В связи с публикацией посольством Российской Федерации в Бухаресте на своем официальном сайте статьи под названием "О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире" министр иностранных дел Богдан Ауреску распорядился вызвать посла России в Бухаресте, Румыния Валерия Кузьмина в штаб-квартиру МИД. В среду, 11 мая 2022 г., состоялась встреча российского посла с госсекретарем по стратегическим вопросам Юлианом Фотой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.Госсекретарь по стратегическим вопросам выразил недовольство высказываниями в статье в адрес Румынии и НАТО.В статье, опубликованной российским посольством, в частности, приводились слова из интервью папы Римского о том, что "лай НАТО у границ России спровоцировал реакцию" РФ. Также в статье речь шла о многочисленных фейках и провокациях Запада в свете ситуации на Украине.
https://ria.ru/20220512/nato-1788095986.html
россия
румыния
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568129903_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_f65b8f7fa3404fb8072ced2435ce6fb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
богдан ауреску, россия, румыния, бухарест, нато, в мире
14:12 12.05.2022
 
МИД Румынии вызвал российского посла

МИД Румынии вызвал российского посла Валерия Кузьмина из-за статьи о НАТО

CC BY-SA 3.0 / Nicubunu / Здание Посольства Российской Федерации в Румынии
Здание Посольства Российской Федерации в Румынии - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Nicubunu /
Здание Посольства Российской Федерации в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 мая — РИА Новости. Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин вызван в МИД Румынии из-за статьи о НАТО и самой Румынии, сообщила пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.
"В связи с публикацией посольством Российской Федерации в Бухаресте на своем официальном сайте статьи под названием "О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире" министр иностранных дел Богдан Ауреску распорядился вызвать посла России в Бухаресте, Румыния Валерия Кузьмина в штаб-квартиру МИД. В среду, 11 мая 2022 г., состоялась встреча российского посла с госсекретарем по стратегическим вопросам Юлианом Фотой", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Госсекретарь по стратегическим вопросам выразил недовольство высказываниями в статье в адрес Румынии и НАТО.
В статье, опубликованной российским посольством, в частности, приводились слова из интервью папы Римского о том, что "лай НАТО у границ России спровоцировал реакцию" РФ. Также в статье речь шла о многочисленных фейках и провокациях Запада в свете ситуации на Украине.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
13:03
История расширения НАТО
 
Богдан АурескуРоссияРумынияБухарестНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала