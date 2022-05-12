https://ria.ru/20220512/rubl-1788111592.html

Путин заявил, что рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира

Путин заявил, что рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира - РИА Новости, 12.05.2022

Путин заявил, что рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира

Курс рубля в этом году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:50

2022-05-12T13:50

2022-05-12T17:57

экономика

курс рубля

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788119139_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5a6c686003506abaf2cc70ff85e8a9f.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Курс рубля в этом году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, сообщил президент России Владимир Путин."Укрепляется и курс национальной валюты — рубля. В текущем году он демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин добавил, что Россия справляется с внешними вызовами, спровоцированными санкциями Запада."Постепенно замедляется инфляция, за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента — это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции", — подчеркнул глава государства.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа, а Россия продолжала поставки в соответствии со всеми заключенными контрактами.

https://ria.ru/20220511/neft-1787971403.html

https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Укрепляется и курс национальной валюты" – Путин о состоянии рубля в условиях санкций Курс рубля в текущем году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, сообщил президент России Владимир Путин. 2022-05-12T13:50 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, россия, владимир путин