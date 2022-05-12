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Путин заявил, что рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира - РИА Новости, 12.05.2022
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Путин заявил, что рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира
Путин заявил, что рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира - РИА Новости, 12.05.2022
Путин заявил, что рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира
Курс рубля в этом году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:50
2022-05-12T17:57
экономика
курс рубля
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Курс рубля в этом году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, сообщил президент России Владимир Путин."Укрепляется и курс национальной валюты — рубля. В текущем году он демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.Путин добавил, что Россия справляется с внешними вызовами, спровоцированными санкциями Запада."Постепенно замедляется инфляция, за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента — это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции", — подчеркнул глава государства.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа, а Россия продолжала поставки в соответствии со всеми заключенными контрактами.
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"Укрепляется и курс национальной валюты" – Путин о состоянии рубля в условиях санкций
Курс рубля в текущем году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, сообщил президент России Владимир Путин.
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экономика, курс рубля, россия, владимир путин
13:50 12.05.2022 (обновлено: 17:57 12.05.2022)
 
Путин заявил, что рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира

Президент Путин: рубль укрепляется и демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Курс рубля в этом году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, сообщил президент России Владимир Путин.
"Укрепляется и курс национальной валюты — рубля. В текущем году он демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Путин добавил, что Россия справляется с внешними вызовами, спровоцированными санкциями Запада.
"Постепенно замедляется инфляция, за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента — это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции", — подчеркнул глава государства.
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В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа, а Россия продолжала поставки в соответствии со всеми заключенными контрактами.
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ЭкономикаКурс рубляРоссияВладимир Путин
 
 
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