11:07 12.05.2022 (обновлено: 12:25 12.05.2022)
Bloomberg назвал рубль лидирующей мировой валютой по укреплению к доллару
Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой по степени укрепления к доллару в 2022 году
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский рубль в 2022 году стал лучшей мировой валютой по темпам укрепления к доллару, сообщает агентство Bloomberg.
В начале года его курс вырос на 11 процентов, опередив при этом бразильский реал, которой прибавил к доллару девять процентов.
Как отмечает издание, российская валюта смогла укрепиться благодаря мерам российских властей по противодействию санкциям. В частности, помимо введения контроля над движением капитала, правительство обязало экспортеров продавать иностранную валюту и оплачивать поставки газа в рублях.
После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Так, с 1 апреля Россия принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".