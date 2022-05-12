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Bloomberg назвал рубль лидирующей мировой валютой по укреплению к доллару - РИА Новости, 12.05.2022
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Bloomberg назвал рубль лидирующей мировой валютой по укреплению к доллару
Bloomberg назвал рубль лидирующей мировой валютой по укреплению к доллару - РИА Новости, 12.05.2022
Bloomberg назвал рубль лидирующей мировой валютой по укреплению к доллару
Российский рубль в 2022 году стал лучшей мировой валютой по темпам укрепления к доллару, сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:07
2022-05-12T12:25
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
украина
москва
газпромбанк
московская биржа
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский рубль в 2022 году стал лучшей мировой валютой по темпам укрепления к доллару, сообщает агентство Bloomberg.В начале года его курс вырос на 11 процентов, опередив при этом бразильский реал, которой прибавил к доллару девять процентов.Как отмечает издание, российская валюта смогла укрепиться благодаря мерам российских властей по противодействию санкциям. В частности, помимо введения контроля над движением капитала, правительство обязало экспортеров продавать иностранную валюту и оплачивать поставки газа в рублях.После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Так, с 1 апреля Россия принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, украина, москва, газпромбанк, московская биржа, газпром, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
11:07 12.05.2022 (обновлено: 12:25 12.05.2022)
 
Bloomberg назвал рубль лидирующей мировой валютой по укреплению к доллару

Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой по степени укрепления к доллару в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский рубль в 2022 году стал лучшей мировой валютой по темпам укрепления к доллару, сообщает агентство Bloomberg.
В начале года его курс вырос на 11 процентов, опередив при этом бразильский реал, которой прибавил к доллару девять процентов.
Как отмечает издание, российская валюта смогла укрепиться благодаря мерам российских властей по противодействию санкциям. В частности, помимо введения контроля над движением капитала, правительство обязало экспортеров продавать иностранную валюту и оплачивать поставки газа в рублях.
После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Так, с 1 апреля Россия принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 13:41
The Economist: экономика России показала готовность к западным санкциям
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияУкраинаМоскваГазпромбанкМосковская биржаГазпромСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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