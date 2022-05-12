https://ria.ru/20220512/rubl-1788067850.html

Bloomberg назвал рубль лидирующей мировой валютой по укреплению к доллару

Bloomberg назвал рубль лидирующей мировой валютой по укреплению к доллару - РИА Новости, 12.05.2022

Bloomberg назвал рубль лидирующей мировой валютой по укреплению к доллару

Российский рубль в 2022 году стал лучшей мировой валютой по темпам укрепления к доллару, сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:07

2022-05-12T11:07

2022-05-12T12:25

экономика

цены на нефть

владимир путин

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украина

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский рубль в 2022 году стал лучшей мировой валютой по темпам укрепления к доллару, сообщает агентство Bloomberg.В начале года его курс вырос на 11 процентов, опередив при этом бразильский реал, которой прибавил к доллару девять процентов.Как отмечает издание, российская валюта смогла укрепиться благодаря мерам российских властей по противодействию санкциям. В частности, помимо введения контроля над движением капитала, правительство обязало экспортеров продавать иностранную валюту и оплачивать поставки газа в рублях.После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Так, с 1 апреля Россия принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".

https://ria.ru/20220506/ekonomika-1787197027.html

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Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, украина, москва, газпромбанк, московская биржа, газпром, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии