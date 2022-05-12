https://ria.ru/20220512/rubl-1788021567.html
Россиян предупредили об опасности сильного рубля
Россиян предупредили об опасности сильного рубля - РИА Новости, 12.05.2022
Россиян предупредили об опасности сильного рубля
Основные доходы российская экономика получает за счет экспорта ресурсов, поэтому сравнительно дешевый к иностранным валютам рубль помогает формировать... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T03:15
2022-05-12T03:15
2022-05-12T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
рубль
артем тузов
ик "универ капитал"
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Основные доходы российская экономика получает за счет экспорта ресурсов, поэтому сравнительно дешевый к иностранным валютам рубль помогает формировать профицитный бюджет. Наиболее выгодным был бы курс, сложившийся на начало года, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.При этом Россия проводит выплаты по международным долгам в рублях, поэтому ей в тоже время выгоднее платить при низком курсе. По словам эксперта, в ситуации, когда страна де-факто оторвана от международной валютной ликвидности, курс может быть любым. Фактически он зависит лишь от действий Минфина и Банка России."Крепкий рубль выгоден российским гражданам, поскольку делает импортные товары и заграничный туризм дешевле. На каком уровне в итоге стабилизируется курс иностранных валют к рублю, пока сказать сложно", — пояснил Тузов.Предсказать, на каком уровне в итоге стабилизируется курс, сложно, признался эксперт. Вероятнее всего, в среднем по году он составит 70-72 рубля за доллар. С другой стороны, 60 рублей за доллар — а именно таким был курс накануне пандемии — устраивал и экспортеров, и бюджет. Так что и его можно считать приемлемым, уверен Тузов.
https://ria.ru/20220510/dollar-1787708684.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), рубль, артем тузов, ик "универ капитал"
Россиян предупредили об опасности сильного рубля
Эксперт Тузов: дешевый к иностранным валютам рубль помогает формировать профицитный бюджет