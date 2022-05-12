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Россиянам объяснили, когда и почему рубль будет слабеть - РИА Новости, 12.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220512/rubl-1787811528.html
Россиянам объяснили, когда и почему рубль будет слабеть
Россиянам объяснили, когда и почему рубль будет слабеть - РИА Новости, 12.05.2022
Россиянам объяснили, когда и почему рубль будет слабеть
Период укрепления рубля с большой долей вероятности подходит к концу, и вскоре мы сможем увидеть откат валютных курсов назад. Когда и почему это может... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T00:05
2022-05-12T00:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
открытие инвестиции
олег сыроваткин
центральный банк рф (цб рф)
рубль
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Период укрепления рубля с большой долей вероятности подходит к концу, и вскоре мы сможем увидеть откат валютных курсов назад. Когда и почему это может случиться, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.По его словам, меры Банка России удержанию нацвалюты принесли ожидаемые плоды. Но главный фактор, сыгравший в пользу рубля — избыток предложения валюты при сравнительно низком спросе.Теперь Банк России начал смягчать позицию, постепенно отменяя валютные ограничения — курс рубля оказался излишне крепким с точки зрения доходов экспортеров и наполнения бюджета, добавил Сыроваткин.В перспективе предложение валюты на Мосбирже будет сокращаться, а спрос на нее вырастет — импортеры уже налаживают новые цепочки поставок. Все это будет происходить достаточно медленно, однако с учетом совокупности факторов рубль может стабилизироваться к доллару близко к 70, а во второй половине года ослабеть до 85-90 за доллар, полагает аналитик.
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экономика, россия, открытие инвестиции, олег сыроваткин, центральный банк рф (цб рф), рубль
00:05 12.05.2022
 
Россиянам объяснили, когда и почему рубль будет слабеть

Аналитик Сыроваткин: рубль вскоре будет слабеть из-за смягчения политики Банка России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Период укрепления рубля с большой долей вероятности подходит к концу, и вскоре мы сможем увидеть откат валютных курсов назад. Когда и почему это может случиться, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.
По его словам, меры Банка России удержанию нацвалюты принесли ожидаемые плоды. Но главный фактор, сыгравший в пользу рубля — избыток предложения валюты при сравнительно низком спросе.
Теперь Банк России начал смягчать позицию, постепенно отменяя валютные ограничения — курс рубля оказался излишне крепким с точки зрения доходов экспортеров и наполнения бюджета, добавил Сыроваткин.
В перспективе предложение валюты на Мосбирже будет сокращаться, а спрос на нее вырастет — импортеры уже налаживают новые цепочки поставок. Все это будет происходить достаточно медленно, однако с учетом совокупности факторов рубль может стабилизироваться к доллару близко к 70, а во второй половине года ослабеть до 85-90 за доллар, полагает аналитик.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 08:00
Взял высоту: чем обусловлен резкий рост курса рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияОткрытие ИнвестицииОлег СыроваткинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Рубль
 
 
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