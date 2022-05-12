https://ria.ru/20220512/rubl-1787811528.html

Россиянам объяснили, когда и почему рубль будет слабеть

Россиянам объяснили, когда и почему рубль будет слабеть - РИА Новости, 12.05.2022

Россиянам объяснили, когда и почему рубль будет слабеть

Период укрепления рубля с большой долей вероятности подходит к концу, и вскоре мы сможем увидеть откат валютных курсов назад. Когда и почему это может... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T00:05

2022-05-12T00:05

2022-05-12T00:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

открытие инвестиции

олег сыроваткин

центральный банк рф (цб рф)

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Период укрепления рубля с большой долей вероятности подходит к концу, и вскоре мы сможем увидеть откат валютных курсов назад. Когда и почему это может случиться, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.По его словам, меры Банка России удержанию нацвалюты принесли ожидаемые плоды. Но главный фактор, сыгравший в пользу рубля — избыток предложения валюты при сравнительно низком спросе.Теперь Банк России начал смягчать позицию, постепенно отменяя валютные ограничения — курс рубля оказался излишне крепким с точки зрения доходов экспортеров и наполнения бюджета, добавил Сыроваткин.В перспективе предложение валюты на Мосбирже будет сокращаться, а спрос на нее вырастет — импортеры уже налаживают новые цепочки поставок. Все это будет происходить достаточно медленно, однако с учетом совокупности факторов рубль может стабилизироваться к доллару близко к 70, а во второй половине года ослабеть до 85-90 за доллар, полагает аналитик.

https://ria.ru/20220505/rubl-1786868670.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, открытие инвестиции, олег сыроваткин, центральный банк рф (цб рф), рубль