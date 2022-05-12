https://ria.ru/20220512/rubl-1787811528.html
Россиянам объяснили, когда и почему рубль будет слабеть
Россиянам объяснили, когда и почему рубль будет слабеть - РИА Новости, 12.05.2022
Россиянам объяснили, когда и почему рубль будет слабеть
Период укрепления рубля с большой долей вероятности подходит к концу, и вскоре мы сможем увидеть откат валютных курсов назад. Когда и почему это может... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T00:05
2022-05-12T00:05
2022-05-12T00:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
открытие инвестиции
олег сыроваткин
центральный банк рф (цб рф)
рубль
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Период укрепления рубля с большой долей вероятности подходит к концу, и вскоре мы сможем увидеть откат валютных курсов назад. Когда и почему это может случиться, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.По его словам, меры Банка России удержанию нацвалюты принесли ожидаемые плоды. Но главный фактор, сыгравший в пользу рубля — избыток предложения валюты при сравнительно низком спросе.Теперь Банк России начал смягчать позицию, постепенно отменяя валютные ограничения — курс рубля оказался излишне крепким с точки зрения доходов экспортеров и наполнения бюджета, добавил Сыроваткин.В перспективе предложение валюты на Мосбирже будет сокращаться, а спрос на нее вырастет — импортеры уже налаживают новые цепочки поставок. Все это будет происходить достаточно медленно, однако с учетом совокупности факторов рубль может стабилизироваться к доллару близко к 70, а во второй половине года ослабеть до 85-90 за доллар, полагает аналитик.
https://ria.ru/20220505/rubl-1786868670.html
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экономика, россия, открытие инвестиции, олег сыроваткин, центральный банк рф (цб рф), рубль
Россиянам объяснили, когда и почему рубль будет слабеть
Аналитик Сыроваткин: рубль вскоре будет слабеть из-за смягчения политики Банка России