https://ria.ru/20220512/rosturizm-1788130313.html

В России могут принять новый закон о туризме

В России могут принять новый закон о туризме - РИА Новости, 12.05.2022

В России могут принять новый закон о туризме

Новый законопроект о туризме в ближайшее время будет внесен в правительство РФ, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:08

2022-05-12T15:08

2022-05-12T15:12

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туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Новый законопроект о туризме в ближайшее время будет внесен в правительство РФ, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Глава ведомства также выразила надежду, что документ будет принят в этом году и заработает к следующему курортному сезону.Ростуризм на протяжении 2021 года вел разработку проекта закона "О туризме и туристической деятельности в РФ". Он призван заменить действующий закон от 1996 года 123-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ". В документе обновлен понятийный аппарат отрасли, пересмотрена система финансовых гарантий туроператоров и правила работы турагентов, сделан акцент на качество и безопасность, а также на развитие кадрового потенциала. Впервые эксперты сформулировали виды туристических маршрутов и ввели принципы территориального развития.

https://ria.ru/20220430/chartery-1786321107.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, правительство рф, госдума рф, законопроекты