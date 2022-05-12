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В России могут принять новый закон о туризме - РИА Новости, 12.05.2022
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Туризм
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В России могут принять новый закон о туризме
В России могут принять новый закон о туризме - РИА Новости, 12.05.2022
В России могут принять новый закон о туризме
Новый законопроект о туризме в ближайшее время будет внесен в правительство РФ, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T15:08
2022-05-12T15:12
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туристы
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госдума рф
законопроекты
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Новый законопроект о туризме в ближайшее время будет внесен в правительство РФ, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Глава ведомства также выразила надежду, что документ будет принят в этом году и заработает к следующему курортному сезону.Ростуризм на протяжении 2021 года вел разработку проекта закона "О туризме и туристической деятельности в РФ". Он призван заменить действующий закон от 1996 года 123-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ". В документе обновлен понятийный аппарат отрасли, пересмотрена система финансовых гарантий туроператоров и правила работы турагентов, сделан акцент на качество и безопасность, а также на развитие кадрового потенциала. Впервые эксперты сформулировали виды туристических маршрутов и ввели принципы территориального развития.
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, правительство рф, госдума рф, законопроекты
15:08 12.05.2022 (обновлено: 15:12 12.05.2022)
 
В России могут принять новый закон о туризме

Догузова: новый законопроект о туризме внесут в правительство в ближайшее время

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Новый законопроект о туризме в ближайшее время будет внесен в правительство РФ, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Мы сейчас завершаем процесс согласования с министерствами и ведомствами. В ближайшее время должны будем внести законопроект в правительство Российской Федерации", — сказала Догузова на заседании комитета Госдумы по туризму.
Глава ведомства также выразила надежду, что документ будет принят в этом году и заработает к следующему курортному сезону.
Ростуризм на протяжении 2021 года вел разработку проекта закона "О туризме и туристической деятельности в РФ". Он призван заменить действующий закон от 1996 года 123-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ". В документе обновлен понятийный аппарат отрасли, пересмотрена система финансовых гарантий туроператоров и правила работы турагентов, сделан акцент на качество и безопасность, а также на развитие кадрового потенциала. Впервые эксперты сформулировали виды туристических маршрутов и ввели принципы территориального развития.
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