15:08 12.05.2022 (обновлено: 15:12 12.05.2022)
В России могут принять новый закон о туризме
Догузова: новый законопроект о туризме внесут в правительство в ближайшее время
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Новый законопроект о туризме в ближайшее время будет внесен в правительство РФ, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Мы сейчас завершаем процесс согласования с министерствами и ведомствами. В ближайшее время должны будем внести законопроект в правительство Российской Федерации", — сказала Догузова на заседании комитета Госдумы по туризму.
Глава ведомства также выразила надежду, что документ будет принят в этом году и заработает к следующему курортному сезону.
Ростуризм на протяжении 2021 года вел разработку проекта закона "О туризме и туристической деятельности в РФ". Он призван заменить действующий закон от 1996 года 123-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ". В документе обновлен понятийный аппарат отрасли, пересмотрена система финансовых гарантий туроператоров и правила работы турагентов, сделан акцент на качество и безопасность, а также на развитие кадрового потенциала. Впервые эксперты сформулировали виды туристических маршрутов и ввели принципы территориального развития.
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