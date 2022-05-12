Рейтинг@Mail.ru
В Риме прошел митинг против дискриминации русской культуры - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220512/rim-1788123727.html
В Риме прошел митинг против дискриминации русской культуры
В Риме прошел митинг против дискриминации русской культуры - РИА Новости, 12.05.2022
В Риме прошел митинг против дискриминации русской культуры
Митинг против дискриминации и "отмены" русской культуры прошел на римской площади дей-Санти-Апостоли, несколько десятков человек собрались на небольшом... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:33
2022-05-12T14:33
культура
италия
россия
новости культуры
рим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148188/63/1481886309_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_f2cca16e4b5d0312c2d3a60161a78a6c.jpg
РИМ, 12 мая – РИА Новости. Митинг против дискриминации и "отмены" русской культуры прошел на римской площади дей-Санти-Апостоли, несколько десятков человек собрались на небольшом пространстве между фонтаном Треви и центральной площадью Венеции, чтобы выразить свое несогласие с любой формой ущемления русской культуры и русофобии.Организатором акции стала ассоциация "Друзья Великой России", которая с 2014 года развивает и укрепляет культурные связи между Италией и Россией.Ранее ассоциация попросила не приносить на площадь российские флаги, чтобы не придавать митингу политическую окраску. Участие в акции, говорили организаторы, служит тому, чтобы заявить о важности фундаментального права на знание.По словам Базаровой, необходимость проведения митинга назрела, когда "Друзья Великой России" уже отменили мероприятие в марте и запланированное на октябрь вручение Пушкинской премии. В мероприятии приняли участие члены культурных ассоциаций и профильных организаций, представители творческих профессий и российские соотечественники."Российская и итальянская культуры имеют огромную общность. Мы заметили, что в отношении культуры, особенно российской, в этот исторический момент происходит дискриминация в крайне идеологизированном ключе, без уважения к нашей истории и традициям", - заявил журналистам адвокат Лео Мария Галати."Это огромная ошибка, потому что культура помогает, когда люди понимают чувствительные особенности каждого народа, объединять, создавая мосты, а не идеологические стены, которые потом будет тяжело снести", - сказал Галати.
https://ria.ru/20220501/kultura-1786358152.html
https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787015923.html
италия
россия
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148188/63/1481886309_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_2f5dfe40243a06370235d086347d5f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, россия, новости культуры, рим
14:33 12.05.2022
 
В Риме прошел митинг против дискриминации русской культуры

В центре Рима прошел митинг против дискриминации русской культуры

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИталия, Рим
Италия, Рим - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Италия, Рим. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 12 мая – РИА Новости. Митинг против дискриминации и "отмены" русской культуры прошел на римской площади дей-Санти-Апостоли, несколько десятков человек собрались на небольшом пространстве между фонтаном Треви и центральной площадью Венеции, чтобы выразить свое несогласие с любой формой ущемления русской культуры и русофобии.
Организатором акции стала ассоциация "Друзья Великой России", которая с 2014 года развивает и укрепляет культурные связи между Италией и Россией.
"Мы видим, что происходит с нашей культурой в Италии, мы наблюдали за отменой курса по Достоевскому в Милане и балета Чайковского в Неаполе. Было много примеров, и нашу культуру, которая является частью мировой, начали ущемлять. Культура не имеет ни цвета кожи, ни языка, ни границ, она принадлежит всему миру", - заявила РИА Новости одна из организаторов акции Юлия Базарова.
Ранее ассоциация попросила не приносить на площадь российские флаги, чтобы не придавать митингу политическую окраску. Участие в акции, говорили организаторы, служит тому, чтобы заявить о важности фундаментального права на знание.
Артисты на репетиции балета Лебединое озеро - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 08:00
Запад хочет лишить Россию культуры
По словам Базаровой, необходимость проведения митинга назрела, когда "Друзья Великой России" уже отменили мероприятие в марте и запланированное на октябрь вручение Пушкинской премии. В мероприятии приняли участие члены культурных ассоциаций и профильных организаций, представители творческих профессий и российские соотечественники.
"Российская и итальянская культуры имеют огромную общность. Мы заметили, что в отношении культуры, особенно российской, в этот исторический момент происходит дискриминация в крайне идеологизированном ключе, без уважения к нашей истории и традициям", - заявил журналистам адвокат Лео Мария Галати.
"Это огромная ошибка, потому что культура помогает, когда люди понимают чувствительные особенности каждого народа, объединять, создавая мосты, а не идеологические стены, которые потом будет тяжело снести", - сказал Галати.
Репетиция симфонического оркестра - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 15:15Культура
Швыдкой назвал санкции против российской культуры срежиссированными
 
КультураИталияРоссияНовости культурыРим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала