https://ria.ru/20220512/rim-1788123727.html

В Риме прошел митинг против дискриминации русской культуры

В Риме прошел митинг против дискриминации русской культуры - РИА Новости, 12.05.2022

В Риме прошел митинг против дискриминации русской культуры

Митинг против дискриминации и "отмены" русской культуры прошел на римской площади дей-Санти-Апостоли, несколько десятков человек собрались на небольшом... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:33

2022-05-12T14:33

2022-05-12T14:33

культура

италия

россия

новости культуры

рим

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РИМ, 12 мая – РИА Новости. Митинг против дискриминации и "отмены" русской культуры прошел на римской площади дей-Санти-Апостоли, несколько десятков человек собрались на небольшом пространстве между фонтаном Треви и центральной площадью Венеции, чтобы выразить свое несогласие с любой формой ущемления русской культуры и русофобии.Организатором акции стала ассоциация "Друзья Великой России", которая с 2014 года развивает и укрепляет культурные связи между Италией и Россией.Ранее ассоциация попросила не приносить на площадь российские флаги, чтобы не придавать митингу политическую окраску. Участие в акции, говорили организаторы, служит тому, чтобы заявить о важности фундаментального права на знание.По словам Базаровой, необходимость проведения митинга назрела, когда "Друзья Великой России" уже отменили мероприятие в марте и запланированное на октябрь вручение Пушкинской премии. В мероприятии приняли участие члены культурных ассоциаций и профильных организаций, представители творческих профессий и российские соотечественники."Российская и итальянская культуры имеют огромную общность. Мы заметили, что в отношении культуры, особенно российской, в этот исторический момент происходит дискриминация в крайне идеологизированном ключе, без уважения к нашей истории и традициям", - заявил журналистам адвокат Лео Мария Галати."Это огромная ошибка, потому что культура помогает, когда люди понимают чувствительные особенности каждого народа, объединять, создавая мосты, а не идеологические стены, которые потом будет тяжело снести", - сказал Галати.

https://ria.ru/20220501/kultura-1786358152.html

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787015923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

италия, россия, новости культуры, рим