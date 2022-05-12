https://ria.ru/20220512/rim-1788123727.html
В Риме прошел митинг против дискриминации русской культуры
В Риме прошел митинг против дискриминации русской культуры - РИА Новости, 12.05.2022
В Риме прошел митинг против дискриминации русской культуры
Митинг против дискриминации и "отмены" русской культуры прошел на римской площади дей-Санти-Апостоли, несколько десятков человек собрались на небольшом... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:33
2022-05-12T14:33
2022-05-12T14:33
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РИМ, 12 мая – РИА Новости. Митинг против дискриминации и "отмены" русской культуры прошел на римской площади дей-Санти-Апостоли, несколько десятков человек собрались на небольшом пространстве между фонтаном Треви и центральной площадью Венеции, чтобы выразить свое несогласие с любой формой ущемления русской культуры и русофобии.Организатором акции стала ассоциация "Друзья Великой России", которая с 2014 года развивает и укрепляет культурные связи между Италией и Россией.Ранее ассоциация попросила не приносить на площадь российские флаги, чтобы не придавать митингу политическую окраску. Участие в акции, говорили организаторы, служит тому, чтобы заявить о важности фундаментального права на знание.По словам Базаровой, необходимость проведения митинга назрела, когда "Друзья Великой России" уже отменили мероприятие в марте и запланированное на октябрь вручение Пушкинской премии. В мероприятии приняли участие члены культурных ассоциаций и профильных организаций, представители творческих профессий и российские соотечественники."Российская и итальянская культуры имеют огромную общность. Мы заметили, что в отношении культуры, особенно российской, в этот исторический момент происходит дискриминация в крайне идеологизированном ключе, без уважения к нашей истории и традициям", - заявил журналистам адвокат Лео Мария Галати."Это огромная ошибка, потому что культура помогает, когда люди понимают чувствительные особенности каждого народа, объединять, создавая мосты, а не идеологические стены, которые потом будет тяжело снести", - сказал Галати.
https://ria.ru/20220501/kultura-1786358152.html
https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787015923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, россия, новости культуры, рим
В Риме прошел митинг против дискриминации русской культуры
В центре Рима прошел митинг против дискриминации русской культуры
РИМ, 12 мая – РИА Новости. Митинг против дискриминации и "отмены" русской культуры прошел на римской площади дей-Санти-Апостоли, несколько десятков человек собрались на небольшом пространстве между фонтаном Треви и центральной площадью Венеции, чтобы выразить свое несогласие с любой формой ущемления русской культуры и русофобии.
Организатором акции стала ассоциация "Друзья Великой России", которая с 2014 года развивает и укрепляет культурные связи между Италией
и Россией
.
"Мы видим, что происходит с нашей культурой в Италии, мы наблюдали за отменой курса по Достоевскому в Милане и балета Чайковского в Неаполе. Было много примеров, и нашу культуру, которая является частью мировой, начали ущемлять. Культура не имеет ни цвета кожи, ни языка, ни границ, она принадлежит всему миру", - заявила РИА Новости одна из организаторов акции Юлия Базарова.
Ранее ассоциация попросила не приносить на площадь российские флаги, чтобы не придавать митингу политическую окраску. Участие в акции, говорили организаторы, служит тому, чтобы заявить о важности фундаментального права на знание.
По словам Базаровой, необходимость проведения митинга назрела, когда "Друзья Великой России" уже отменили мероприятие в марте и запланированное на октябрь вручение Пушкинской премии. В мероприятии приняли участие члены культурных ассоциаций и профильных организаций, представители творческих профессий и российские соотечественники.
"Российская и итальянская культуры имеют огромную общность. Мы заметили, что в отношении культуры, особенно российской, в этот исторический момент происходит дискриминация в крайне идеологизированном ключе, без уважения к нашей истории и традициям", - заявил журналистам адвокат Лео Мария Галати.
"Это огромная ошибка, потому что культура помогает, когда люди понимают чувствительные особенности каждого народа, объединять, создавая мосты, а не идеологические стены, которые потом будет тяжело снести", - сказал Галати.