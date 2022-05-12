https://ria.ru/20220512/riga-1788088461.html
Прохода нет: в Риге закрыли доступ к памятнику освободителям
Прохода нет: в Риге закрыли доступ к памятнику освободителям - РИА Новости, 12.05.2022
Прохода нет: в Риге закрыли доступ к памятнику освободителям
У памятника освободителям Риги дежурят бойцы спецбатальона по особым заданиям. Полиция закрыла доступ к монументу, расположенному в городском парке Победы.
2022-05-12T12:33
2022-05-12T12:33
2022-05-12T16:38
видео
рига
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На сайте рижской полиции сообщается, что такое решение принято, чтобы "не допустить угрозы общественной безопасности, жизни людей, здоровья, имущества, а также пресечь возможные провокации и обострения, а также максимально пресечь нарушения". Десятого мая власти Риги убрали трактором все цветы, возложенные к памятнику освободителям в День Победы. Позднее жители вновь стали приносить цветы и свечи к монументу.
рига
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Прохода нет: в Риге закрыли доступ к памятнику Освободителям
У памятника Освободителям Риги дежурят бойцы спецбатальона по особым заданиям. Полиция закрыла доступ к монументу, расположенному в городском парке Победы. На сайте рижской полиции сообщается, что такое решение принято, чтобы “не допустить угрозы общественной безопасности, жизни людей, здоровья, имущества, а также пресечь возможные провокации и обострения, а также максимально пресечь нарушения". 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, возложенные к памятнику Освободителям в День Победы. Позднее жители вновь стали приносить цветы и свечи к монументу.
2022-05-12T12:33
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PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, рига, видео
Прохода нет: в Риге закрыли доступ к памятнику освободителям
У памятника освободителям Риги дежурят бойцы спецбатальона по особым заданиям. Полиция закрыла доступ к монументу, расположенному в городском парке Победы.
2022-05-12T12:33
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PT1M32S
12:33 12.05.2022 (обновлено: 16:38 12.05.2022)
Прохода нет: в Риге закрыли доступ к памятнику освободителям
У памятника освободителям Риги дежурят бойцы спецбатальона по особым заданиям. Полиция закрыла доступ к монументу, расположенному в городском парке Победы.
На сайте рижской полиции сообщается, что такое решение принято, чтобы "не допустить угрозы общественной безопасности, жизни людей, здоровья, имущества, а также пресечь возможные провокации и обострения, а также максимально пресечь нарушения". Десятого мая власти Риги убрали трактором все цветы, возложенные к памятнику освободителям в День Победы. Позднее жители вновь стали приносить цветы и свечи к монументу.