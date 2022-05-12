https://ria.ru/20220512/riga-1788088461.html

Прохода нет: в Риге закрыли доступ к памятнику освободителям

Прохода нет: в Риге закрыли доступ к памятнику освободителям - РИА Новости, 12.05.2022

Прохода нет: в Риге закрыли доступ к памятнику освободителям

У памятника освободителям Риги дежурят бойцы спецбатальона по особым заданиям. Полиция закрыла доступ к монументу, расположенному в городском парке Победы.

2022-05-12T12:33

2022-05-12T12:33

2022-05-12T16:38

видео

рига

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На сайте рижской полиции сообщается, что такое решение принято, чтобы "не допустить угрозы общественной безопасности, жизни людей, здоровья, имущества, а также пресечь возможные провокации и обострения, а также максимально пресечь нарушения". Десятого мая власти Риги убрали трактором все цветы, возложенные к памятнику освободителям в День Победы. Позднее жители вновь стали приносить цветы и свечи к монументу.

рига

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Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прохода нет: в Риге закрыли доступ к памятнику Освободителям У памятника Освободителям Риги дежурят бойцы спецбатальона по особым заданиям. Полиция закрыла доступ к монументу, расположенному в городском парке Победы. На сайте рижской полиции сообщается, что такое решение принято, чтобы “не допустить угрозы общественной безопасности, жизни людей, здоровья, имущества, а также пресечь возможные провокации и обострения, а также максимально пресечь нарушения". 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, возложенные к памятнику Освободителям в День Победы. Позднее жители вновь стали приносить цветы и свечи к монументу. 2022-05-12T12:33 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

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