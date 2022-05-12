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"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа рейсов в Турцию

"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа рейсов в Турцию - РИА Новости, 12.05.2022

"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа рейсов в Турцию

Российский "Аэрофлот" с 27 мая увеличивает количество рейсов в турецкие Анталью и Стамбул до трёх в день, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T18:39

2022-05-12T18:39

2022-05-12T20:31

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский "Аэрофлот" с 27 мая увеличивает количество рейсов в турецкие Анталью и Стамбул до трёх в день, сообщает авиакомпания."Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы в Анталью и Стамбул c 6 мая. Как сообщала компания, полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день."С 27 мая мы увеличиваем количество рейсов из Москвы в Стамбул и Анталью до трёх в день", - говорится в сообщении.Как уточняется, полеты будут выполняться на самолётах Airbus A330.

https://ria.ru/20220511/turtsiya-1787857901.html

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стамбул, аэрофлот, москва, анталья (провинция), туризм, новости - туризм