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"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа рейсов в Турцию - РИА Новости, 12.05.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа рейсов в Турцию
"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа рейсов в Турцию - РИА Новости, 12.05.2022
"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа рейсов в Турцию
Российский "Аэрофлот" с 27 мая увеличивает количество рейсов в турецкие Анталью и Стамбул до трёх в день, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T18:39
2022-05-12T20:31
туризм
стамбул
аэрофлот
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анталья (провинция)
туризм
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский "Аэрофлот" с 27 мая увеличивает количество рейсов в турецкие Анталью и Стамбул до трёх в день, сообщает авиакомпания."Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы в Анталью и Стамбул c 6 мая. Как сообщала компания, полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день."С 27 мая мы увеличиваем количество рейсов из Москвы в Стамбул и Анталью до трёх в день", - говорится в сообщении.Как уточняется, полеты будут выполняться на самолётах Airbus A330.
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стамбул, аэрофлот, москва, анталья (провинция), туризм, новости - туризм
18:39 12.05.2022 (обновлено: 20:31 12.05.2022)
 
"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа рейсов в Турцию

С 27 мая "Аэрофлот" увеличит число рейсов в Турцию до трех в день

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский "Аэрофлот" с 27 мая увеличивает количество рейсов в турецкие Анталью и Стамбул до трёх в день, сообщает авиакомпания.
"Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы в Анталью и Стамбул c 6 мая. Как сообщала компания, полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день.
"С 27 мая мы увеличиваем количество рейсов из Москвы в Стамбул и Анталью до трёх в день", - говорится в сообщении.
Как уточняется, полеты будут выполняться на самолётах Airbus A330.
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ТуризмСтамбулАэрофлотМоскваАнталья (провинция)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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